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АрмИнфо.Вопрос безопасности является самым насущным сегодня для Армении, считают более 30 % армянских респондентов. Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса, подготовленного консалтинговой компанией MPG (Marketing Professional Group), которая представляет в Армении Gallup International Association.
Так, на просьбу назвать самые острые вопросы, которые сегодня стоят перед Арменией 31,9% опрошенных указали на проблему безопасности.
Еще 28.1% считают самым насущным сегодня сохранение мира, еще 25,2% назвали уточнение границ, еще 13,3% считают самым важным стабилизацию экономики, на 5 месте вопрос возвращения военнопленных - 13%. Среди ответов также нормализация политической ситуации, безработица, проблемы в сфере здравоохранения и др. 1,4% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.
На уточнение, как они относятся к документу, опубликованному ранее зятем третьего президента РА Микаэлом Минасяном, который Армения планирует подписать с Азербайджаном - 4,1 % опрошенных отметили, что положительно относятся к нему. 11,7% - скорее положительно, 12,3% - скорее негативно, 37,7% - отрицательно, еще 34,3% затруднились ответить.
При этом 31,3% считают, что этот документ перед подписанием должен быть представлен на общественные слушания, 31,1% - за его обсуждение со специалистами, 18,8 % убеждены, что документ должен быть аннулирован, 4,5% выступают за то, чтобы и.о. премьер-министра Никол Пашинян подписал этот документ, 1,6% опрошенных убеждены, что документ должен быть обсужден с оппозицией, 1,6 % назвали другие ответы, а 11% затруднились ответить.
Отметим, что опрос проводился с 24 по 28 мая по всей Армении, онлайн путем. В опросе приняли участие 1102 человека. Погрешность +-3%.
|Блок «Армения» представил свою предвыборную программу
|Опрос: Более 70% респондентов в Армении собираются участвовать в предстоящих внеочередных выборах
|Опрос: 50% респондентов выступают против подписания Арменией нового документа с Азербайджаном
|В ЦИК Армении разъяснили порядок участия граждан в предстоящих выборах
|Копыркин: Российские пограничники работают с утроенной нагрузкой из-за непростых испытаний, которые переживает Армения
|Евросоюз настоятельно призывает Ереван и Баку воздерживаться от любого дальнейшего военного развертывания
|Лепехин: Будущее Армении туманно: консолидация всех сил жизненная необходимость
|Роберт Кочарян о привлечении инвестиций, возвращении армянских военнопленных и действий ОДКБ
|Левон Тер-Петросян обвинил Никола Пашиняна в политической неграмотности
|ANCA: В 2022 финансовом году Байден предлагает Армении всего лишь $24 млн помощи
|Блок "Армения" опубликовал список своих первых 50 кандидатов в депутаты
|МИД Канады и американские конгрессмены выступили с заявлениями в связи с пленением Азербайджаном армянских военных
|Открытие коридора через Мегри и передача Азербайджану 7 сел Армении обсуждались в одном из проектов заявления от 9 ноября 2020 года – Пашинян
|Сергей Шойгу провел встречу с Вагаршаком Арутюняном в Москве
|Росавиация выдала российским авиаперевозчикам новые допуски на регулярные рейсы в Армению
|Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали освободить всех задержанных и разблокировать доступ в Нагорный Карабах
|Мы не пойдем на эскалацию ситуации из-за 30% Сев Лича - Пашинян
|Боррель делегировал европейских министров на Южный Кавказ
|Bысшее руководство Армении почтило память героев Сардарапатской битвы
|Госдеп США призвал Азербайджан отвести войска и освободить армянских военных
|Действующий председатель ОБСЕ отреагировала на ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Госминистр-министр финансов Арцаха сложил с себя полномочия
|Париж и Москва призвали Ереван и Баку к сдержанности и решению вопросов путем переговоров
|Ара Айвазян подал в отставку
|Никол Пашинян предложил разместить наблюдателей от РФ, США и Франции на армяно- азербайджанской границе, в частности, на участке Сотк-Хознавар
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|АНК назвал условия взаимодействия с другими политическими силами Армении
|Замначальника ГШ Армении: Азербайджан пытаeтся осуществлять принудительные провокационные действия по ряду направлений
|Министры Романос Петросян и Сурен Папикян, а также губернатор Вайоц дзора ушли в отпуск на период предвыборной агитации
|Авиакомпания SCAT начнёт выполнение рейсов по направлению Актау- Ереван- Актау
|Вазген Манукян: В сложившихся условиях ВС Армении должны взять в свои руки защиту страны
|Армения передаст ФСБ России земельные участки в Сюникской области РА
|Замглавы ГШ Армении: Ситуация на армяно-азербайджанской госгранице в Тавушском направлении стабильная
|Президент Армении обсудил с начальником Генштаба ситуацию на границе
|Вагаршак Арутюнян находится в Москве
|Пашинян заверил жителей приграничного Кута - Даже не думайте, что правительство в каких-то теневых переговорах с врагом
|Минобороны Армении продолжает разоблачать азербайджанскую дезинформацию
|Армения обратилась в ЕСПЧ в связи с пленением Азербайджаном шести армянских военных
|Депутат: Начальник Генштаба ВС Армении должен быть привлечен к ответственности за невыполнение своих должностных полномочий
|Патовая ситуация на границах Армении и несоразмерная реакция армянских властей на поползновения Азербайджана
|Губернатор Гегаркуникской области не видит необходимости в эвакуации жителей приграничных сел
|Президент Туркменистана и глава узбекского МИД обсудили приоритеты межгосударственного диалога
|Сурен Папикян вмешивался в кадровую политику Котайкской области: Губернатор подал заявление об отставке
|На оплату за обучение студентов, воевавших в арцахской войне, правительство, в целом, выделит около 1,5 млрд.драмов
|Никол Пашинян прервал заседание правительства, решив провести его в закрытом режиме
|Минобороны Армении обнародовала имена плененных Азербайджаном армянских военных
|Азербайджанские ВС похитили 6 армянских военнослужащих с суверенной территории Армении - Пашинян
|Прогноз: Россия может просто уйти из Южного Кавказа
|МИД Армении: Пленные армянские военнослужащие должны быть немедленно и безоговорочно возвращены
|Эксперт: Интерес Тегерана к проектам с Арменией обусловлен геополитическими сдвигами
|Саркисян Зарифу: Азербайджан своими провокационными действиями создаёт угрозу для всего региона
|В Армении 23 партии и 4 блока подали документы в ЦИК для участия во внеочередных выборах
|МО Армении сообщает о пленении Азербайджаном 6 военнослужащих на территории РА
|Состоялись политические консультации внешнеполитических ведомств Армении и КНР
|Пашинян готов подписать <делимитационный> трехсторонний документ, при обязательном включении сроков и условий вывода ВС Азербайджана с территорий Армении
|Тиграна Авиняна и Айка Марутяна не будет в избирательном списке правящей партии "Гражданский договор"
|РБК: В Армении уточнили роль бывшей жены Ротенберга в выборах
|Глава МИД ИРИ: Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем обеспечить активное присутствие в Сюникской области
|В Минобороны Армении отреагировали на обвинения азербайджанского оборонного ведомства
|Вашингтон призвал Баку уйти со "спорных территорий"
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