Суббота, 29 Мая 2021 15:59

АрмИнфо.Вопрос безопасности является самым насущным сегодня для Армении, считают более 30 % армянских респондентов. Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса, подготовленного консалтинговой компанией MPG (Marketing Professional Group), которая представляет в Армении Gallup International Association.

Так, на просьбу назвать самые острые вопросы, которые сегодня стоят перед Арменией 31,9% опрошенных указали на проблему безопасности.

Еще 28.1% считают самым насущным сегодня сохранение мира, еще 25,2% назвали уточнение границ, еще 13,3% считают самым важным стабилизацию экономики, на 5 месте вопрос возвращения военнопленных - 13%. Среди ответов также нормализация политической ситуации, безработица, проблемы в сфере здравоохранения и др. 1,4% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

На уточнение, как они относятся к документу, опубликованному ранее зятем третьего президента РА Микаэлом Минасяном, который Армения планирует подписать с Азербайджаном - 4,1 % опрошенных отметили, что положительно относятся к нему. 11,7% - скорее положительно, 12,3% - скорее негативно, 37,7% - отрицательно, еще 34,3% затруднились ответить.

При этом 31,3% считают, что этот документ перед подписанием должен быть представлен на общественные слушания, 31,1% - за его обсуждение со специалистами, 18,8 % убеждены, что документ должен быть аннулирован, 4,5% выступают за то, чтобы и.о. премьер-министра Никол Пашинян подписал этот документ, 1,6% опрошенных убеждены, что документ должен быть обсужден с оппозицией, 1,6 % назвали другие ответы, а 11% затруднились ответить.

Отметим, что опрос проводился с 24 по 28 мая по всей Армении, онлайн путем. В опросе приняли участие 1102 человека. Погрешность +-3%.