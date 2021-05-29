Суббота, 29 Мая 2021 15:13

АрмИнфо. В Центральной избирательной комиссии разъяснили порядок участия граждан в предстоящих внеочередных парламентских выборах.

Так, глава ЦИК Армении Тигран Мукучян на внеочередном заседании сообщил, что окончательные списки избирателей будут опубликованы на избирательных участках 31 мая, и их можно будет скачать с сайта уполномоченного органа.

При этом, если гражданин зарегистрированный в одной общине страны, в день голосования будет находиться в другой, то он может до 10 июня подать соответствующее заявление для участия в голосовании по месту своего нахождения.

"Заявление необходимо подать в соответствующую паспортную службу, по истечении трех дней данные избирателя временно удаляются из списка по месту регистрации, добавляются в список избирателей по месту нахождения, и заявитель получает соответствующую справку", - разъяснил глава ЦИК.

Он также добавил, что граждане, продавшие квартиры и выписавшиеся с предыдущего места жительства, согласно законодательству страны могут до 10 июня обратиться в паспортно-визовую службу, для временного включения в список избирателей паспортной службы по месту нахождения, отметив при этом адрес своего пребывания в день голосования.

Мукучян также проинформировал, что кандидаты, включенные в избирательные списки, могут подать заявления о самоотводе до 18:00 часов 10 июня.