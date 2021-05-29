Суббота, 29 Мая 2021 14:44

АрмИнфо.Сегодня российские пограничники работают с утроенной или большей нагрузкой, сталкиваются с очень непростыми испытаниями, которые приходится переживать Армении, и открытие памятника "Российско-армянской дружбы" в такие времена имеет важное значение. Об этом на торжественной церемонии открытия памятника "Российско-армянской дружбы" на территории Погрануправления ФСБ РФ в Армении заявил посол России в РА Сергей Копыркин.

"Сегодня пограничные войска России, которые несут службу в РА, продолжают не только охранять покой южных рубежей своей страны, а обеспечивают армянскому народу чувство безопасности и защищенности в столь тяжкие времена. Их служба является олицетворением тех реалий, в которых живут и развиваются обе страны, а также воплощением духа стратегического союзничества Армении и России, когда два государства исходят из того, что у них общие интересы", - сказал посол, добавив, что российские пограничники вносят очень большой вклад, чтобы Сюникская область жила нормально и люди, оказавшиеся в непривычной, очень непростой, трагичной ситуации, чувствовали себя в безопасности и имели уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне.

При этом указав на сложную ситуацию в Сюнике, посол констатировал, что помимо прописанных в договоре обязанностей, российские погранвойска увеличили присутствие в Сюникской области.

Начальник Погрануправления ФСБ России в Армении, генерал-лейтенант Роман Голубицкий в свою очередь отметил, что идея создания памятника исходит из общей истории двух народов, дружба которых нужна сегодня каждый день. По его словам, знаменательно, что памятник открыт в столь тяжкие времена и именно 28 мая. Это событие не политизированное, оно символизирует российско-армянскую дружбу, подчеркнул он.

Командующий Погранвойсками СНБ РА, полковник Арман Маралчян подчеркнул неоценимую роль российских пограничников в защите госграниц и выразил уверенность в том, что и в дальнейшем сотрудничество будет служить делу обеспечения суверенитета, территориальной целостности и безопасности Армении.

Памятник, идея которого возникла еще в 2020 году, открыли посол РФ Сергей Копыркин и лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян. Скульптура призвана олицетворять дружбу армянского и русского народов, а открытие ее именно 28 мая, когда в России отмечают День пограничника, а в Армении - День Первой Республики, по замыслу организаторов, весьма символично, тем более что сам памятник был готов еще несколько месяцев назад и ждал своего часа. Реализована была инициатива при финансовой поддержке Гагика Царукяна.

На торжественной церемонии открытия присутствовали также посол Беларуси в Армении Александр Конюк.