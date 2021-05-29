Суббота, 29 Мая 2021 14:43

АрмИнфо.Недавние события на границе между Арменией и Азербайджаном опасны и тревожны. Об этом говорится в заявлении Евросоюза.

При этом в ЕС подчеркнули необходимость немедленной деэскалации ситуации. "Евросоюз настоятельно призывает обе стороны воздерживаться от любого дальнейшего военного развертывания и действий. Все силы должны отойти на позиции, которые занимали до 12 мая, и обе стороны должны начать переговоры по делимитации и демаркации границы. Мы продолжаем призывать Азербайджан без промедления освободить всех военнопленных и задержанных. Мы приветствуем все усилия, направленные на снижение напряженности, включая предложения о возможной международной миссии по наблюдению",

- отмечается в заявлении Брюсселя.

При этом в ЕС выразили готовность помочь сторонам в вопросах делимитации и демаркации границ. "ЕС готов предоставить экспертные знания и помощь в вопросах делимитации и демаркации границ, а также поддержать столь необходимые меры укрепления доверия, с тем чтобы двигаться к устойчивому миру и процветанию на Южном Кавказе", - подытожили в Евросоюзе.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса. Вопрос до сих пор остается нерешенным. По некоторым оценкам более 600 военных ВС Азербайджана находились на суверенных территориях РА. 23 мая МО РА сообщило, что азербайджанская сторона отвела часть своих военных с территория Армении. 25 мая в результате стрельбы открытой ВС Азербайджана на территории Армении, погиб армянский контрактник.

Утром 27 мая на приграничном участке Гегаркуникской области Республики Армении, при проведении инженерных работ на территории N воинской части ВС Армении, со стороны военнослужащих ВС Азербайджана были окружены и взяты в плен шесть служащих ВС РА. После этого исполняющий обязанности армянского премьер-министра Никол Пашинян в качестве выхода из сложившейся ситуации предложил послать на границу между странами наблюдателей России, США или Франции (стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ)