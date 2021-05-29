Суббота, 29 Мая 2021 14:42

АрмИнфо. В России и в Армении сегодня наблюдается кризис государственности. В этом смысле процессы, происходящие сегодня в Армении, аналогичны тем, что наблюдаются и в России. Об этом на дискуссии в Ереване, организованной партией "Во имя социальной справедливости" и экспертным клубом "Глас народа" заявил российский политолог, директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

"Нынешние вызовы угрожают армянской государственности как новой войной, так и долговременной политической нестабильностью",- сказал российский эксперт, призвав рассматривать процессы, происходящие в республике, не только в сегодняшнем временном отрезке, но уходя в прошлое. И, тем более, не только акцентируя внимание на вопросе о том, кто победит на внеочередных выборах 20 июня.

"Сегодня и в Армении, и в России общества разделены, у людей разные мнения. Это нормально, но пора делать выбор. Необходимо понять, что идет война в разных сферах - от культуры до средств массовой информации. Это война направлена на уничтожение традиционных ценностей. Когда 30 лет назад распался СССР, армянское общество было единодушно, оно выступало за независимость, а теперь подходы к будущему Армении другие. И ясно одно: будущее Армении туманно", - убежден политолог. По словам Лепехина, если объективно оценивать ситуацию в Армении, то это тупик - как во внутренней, так и во внешней политике. К тому же снова активизировался враг, который ни перед чем не остановится и продолжит свою экспансию на армянские территории.

"Положение Азербайджана в этом смысле более благоприятно, так как его население растет, а население Армении сокращается по разным причинам, что не может не сказаться на будущем страны", - констатировал российский политолог.

С российским политологом согласен и лидер партии "Во имя социальной справедливости" Арман Гукасян. По его словам, Армения сегодня находится в тисках очень серьезного кризиса, который связан как с внутриполитической повесткой дня, так и с текущей ситуацией в регионе и на границах Армении. По его убеждению, в этих условиях ошибочно вести страну к внеочередным выборам.

"Мы считаем, что сложившаяся ситуация не позволяет нашей стране проводить выборы на данный момент. Выборы предполагают борьбу между политическими силами, но сегодня ясно, что эта борьба не может положительно повлиять на национальную консолидацию в нашей стране. Поэтому мы призываем всех сплотиться вокруг истинно национальных идей", - сказал он. Гукасян подчеркнул, что помимо нынешней сложной ситуации, политическим силам было предоставлено очень мало времени для участия во внеочередных выборах, чтобы они могли должным образом представить свои программы.

"Мы с самого начала говорили, что цель любой политической силы - участвовать в выборах и попытаться прийти к власти. Но поскольку страна находится в действительно исключительной ситуации, времени мало, мы видим, что борьба на самом деле будет вестись между двумя основными силами. Наша партия приняла решение не участвовать в выборах, а также быть нейтральной, будучи уверенной, что наше общество примет благоразумное и правильное решение", - подчеркнул он.

Председатель партии также подчеркнул, что у них не было самоцели просто оказаться в парламенте, истинная цель - привести страну к мирной и стабильной жизни, увидеть Армению сильной. А неучастие в выборах вовсе не означает, что партия перейдет к пассивному режиму работы, наоборот - она будет активнее во всех регионах и будет готовиться к следующим политическим процессам.