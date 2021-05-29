Суббота, 29 Мая 2021 14:39

АрмИнфо. Второй президент РА, глава блока "Армения" Роберт Кочарян на встрече со своими сторонниками рассказал о том, как планирует привлекать инвестиции, высказался по вопросу возвращения армянских военнопленных, действий ОДКБ и видении будущего РА.

Так, в частности, отвечая на вопрос о трех ключевых шагах, которые блок планирует осуществить в случае победы, Кочарян констатировал, что упущений так много, что даже нет представления, возможно ли тремя шагами что-то изменить. По его словам, в Армении нет ни одной сферы, в которой бы не было проблем.

"Проблемы настолько глубоки, что потребуют титанических усилий и ответственности для их преодоления. Это сельское хозяйство - от системы орошения до поддержки малого и среднего бизнеса. Но в первую очередь во всех сферах нужно восстановить систему управления", - сказал лидер блока, добавив, что есть стратегические направления, "горящие вопросы", которые нужно решать в первую очередь.

Кочарян считает, что нужно в первую очередь сделать следующие шаги: оценка ущерба, восстановление управляемости структур и регуляция "горячих вопросов". "Я не завидую ни одному члену Правительства, который в случае успеха должен будет со мной работать. Впоследствии они будут довольны результатом, но процесс будет непростым. Я точно выдержу, а насчет других не знаю", - отметил он.

Касаясь вопроса инвестиций, Кочарян отметил, что с точки инвестиционной привлекательности, Армения - достаточно проблемная страна, поскольку закрыты границы, военная ситуация и небольшой рынок, то есть базовые условия неблагоприятные.

"Чтобы компенсировать все это, мы с точки зрения организации, с точки зрения инвестиционной привлекательности должны делать больше, чем любая другая страна. Для этого нужна работа, в том числе в сфере администрирования и законодательства о защите инвестиций. Оно в Армении есть, но не применяется. Как мне известно, в последние годы даже армянские бизнесмены не инвестировали в Армению, поскольку нет доверия. Для инвестирования нужна предсказуемость правительства РА. Убежден, что ежегодный объем инвестиций в Армению можно довести до 1 млрд. долларов. Для этого нужно всего лишь восстановить доверие к стране, который был и должен быть", - сказал политик.

Он напомнил, что инвестиции - обязательное условие экономического роста. "Человек должен иметь возможность планировать свою жизнь на 3-5 лет вперед. Сегодня, при нынешнем правительстве, каждый месяц что-то меняется. В этих условиях возникает нервное состояние, и мы в результате теряем ВВП. Мы должны превратить Армению в предсказуемую страну. Сначала за счет личных связей привлечем нескольких крупных инвесторов, после чего процесс пойдет уже без нашего вмешательства. Помните Северный проспект. В то время мэрия Еревана продавала там 1 квадратный метр земли за 5 долларов. Мы смогли сделать так, что первый лот, который выставили на аукцион, стоил 560-570 долларов за квадратный метр, а второй лот - уже 1200 долларов", - добавил Кочарян.

Возвращение военнопленных

Отвечая на вопрос о возвращении военнопленных и гражданских лиц, а также действий ОДКБ, Кочарян констатировал, что сегодня сложилась ситуация, когда у Азербайджана со всеми странами-членами Организации налажены лучше отношения, чем у Армении, исключение лишь Россия. "У них и боле глубокие экономические отношения, и более тесные межличностные отношения между лидерами государств. Такого никогда не было. Это наблюдается последние три года, и в таких условиях как вы представляете жесткую реакцию ОДКБ? Я не уверен, что Россия лишь своим желанием может остальных членов ОДКБ заставить предпринять какие-то действия. У нас там практически нет союзников", - сказал он, призвав не питать каких-либо ожиданий от ОДКБ, кроме заявлений.

При этом Кочарян заверил, что это во все не означает, что ОДКБ плохое и с ним не нужно работать, это лишь говорит о том, что нужно восстановить тот ущерб, которые Армения нанесла этой структуре, в том числе и арестом Юрия Хачатурова и правильно урегулировать отношения.

Говоря о пленных, он отметил, что это наисложнейший вопрос, который может каким- либо образом разрешить оппозиционная сила. "Этим должно заниматься государство - это его прямая функция. Теперь же, если какая-либо оппозиционная сила решит пойти на какой-либо шаг, власти поспешат их обвинить, заявив, что оппозиция им мешает. Они даже пытались заявить родственникам пленных, что из-за митингов оппозиции на проспекте Баграмяна, не могут решить вопрос пленных. Таким образом они пытались настроить этих людей против оппозиционного поля. Теперь митинги не проводятся. Так почему же вы не занимаетесь данным вопросом? Вместо того, чтобы заняться им, у вас увеличивается количество пленных. Мы делаем все, что от нас зависит, несмотря на то, что данным вопросом должно заниматься государство, так как это входит в его функции. Мы даже до сих пор не знаем точного числа наших пленных. Говорят, что это тайна. Какая еще тайна?", - вопрошал Кочарян.

ВПК

Второй президент также коснулся сферы ВПК, и подчеркнул, что последняя война продемонстрировала: военная промышленность должна была стать тем важным сектором тылового обеспечения армии важными боеприпасами. "Мы увидели, что нас окружают страны, использование воздушного пространства которых было для нас довольно проблематичным. В течение трех недель мы испытывали серьезные проблемы с импортом. Это был очень тяжелый урок для Армении, но если мы не извлечем из этого какие-то выводы, существенно не изменим нашу политику в военной промышленности, мы вновь окажемся у разбитого корыта. Понятно, что маленькая страна не может заниматься производством всех типов вооружения, но с несколькими ключевыми типами мы в состоянии справиться. Есть страны нашего размера, которые достигли блестящих результатов в военно-промышленной сфере. У нас должен быть серьезный военно- промышленный комплекс", - подытожил Кочарян.