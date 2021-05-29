Суббота, 29 Мая 2021 14:38

АрмИнфо.Первый президент Армении Левон Тер-Петросян ответил на выпады и.о. премьер-министра РА Никола Пашиняна в свой адрес по поводу урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Ответ Тер-Петросяна Пашиняну опубликовал на своей странице в Фейсбук пресс- секретарь офиса первого президента РА Арман Мусинян, который в частности, отметил:

"Никол Пашинян сегодня выступил со следующим заявлением: "Левон Тер-Петросян говорит, что по карабахскому вопросу была эта ситуация, потом другая, но при этом не говорит, каково его сегодняшнее представление по части урегулирования проблемы. А должен сказать, что его представление следующее: мы должны полностью сдать Карабах Азербайджану и тем самым закрыть данную тему".

В ответ на запросы журналистов на этот счет от имени первого президента РА заявляю: своим заявлением Пашинян показал, что ничего не смыслит в политике. Не понимает того, что говорят ему оппоненты и даже союзники, каковым является Россия. Более того, он даже не понимает, в чем обвиняет первого президента, заявляя, что тот хочет сдать Карабах Азербайджану. То есть в том, что "блестяще" осуществил сам, с потрохами сдав Карабах Азербайджану. То есть, если Роберт Кочарян лишил Арцах статуса равноправной стороны в процессе карабахского урегулирования, то Пашинян лишил этого статуса и Армению".

Тер-Петросян констатировал, что Армения больше в этом вопросе не имеет права решающего голоса. Однако, по его убеждению, это, бесспорно, не означает, что Армения должна умыть руки по части судьбы Карабаха.

"Единственным возможным шагом со стороны Армении может стать удовлетворение гуманитарных потребностей населения Карабаха, Мы обязаны продолжить уже на протяжении десятилетий предоставляемую Карабаху экономическую, финансовую поддержку и предотвратить угрозу эмиграции из Карабаха, как можно скорее решить вопрос возвращения в свои населённые пункты десятков тысяч карабахцев, которые все еще находятся в Армении вследствие войны", - подытожил первый президент РА.