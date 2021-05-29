Суббота, 29 Мая 2021 14:37

АрмИнфо.Администрация Байдена призвала США в 2022 финансовом году выделить Армении всего лишь $24 млн внешней помощи. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA), который подчеркивает, что это стандартный запрос, который не учитывает продолжающуюся гуманитарную и экономическую катастрофу, вызванную нападениями Турции и Азербайджана на Армению и этническими чистками в Арцахе осенью прошлого года.

Исполнительный директор ANCA Арам Ампарян раскритиковал данное решение администрации Байдена, констатировав, что данное предложение далеко не соответствует потребностям, с которыми столкнулись десятки тысяч армян, перемещенных в результате этнической чистки учиненной Азербайджаном в Арцахе.

"Наше правительство нашло $120 млн для оказания военной помощи богатому нефтью Азербайджану, но предлагает лишь небольшую часть этой

суммы для арцахских семей, уничтоженных и перемещенных азербайджанской армией, финансируемой США. Конгресс должен установить это право - обнулить всю помощь Баку и направить надежный пакет помощи США Арцаху и Армении", - отметил Ампарян.

Отмечается, что 23 405 000 долларов из вышеуказанной суммы составляет иностранную помощь и 600 000 долларов - военная помощи Армении. И еще отдельной статьей бюджета предусматривается выделение 6 050 000 долларов США на международную деятельность по борьбе с наркотиками и на правоохранительные органы в Армении.

В Организации также напомнили, что в этом году двухпартийная группа, состоящая из более чем 65 членов Палаты представителей США, присоединилась к запросу Армянской фракции Конгресса о выделении в 2022 финансовом году более $100 млн помощи Армении и Арцаху.