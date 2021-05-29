Суббота, 29 Мая 2021 14:34

АрмИнфо. Блок "Армения" опубликовал список своих первых 50 кандидатов в депутаты на предстоящих внеочередных парламентских выборах, намеченных на 20 июня.

Ниже представляем список:

1.Роберт Кочарян

2.Ишхан Сагателян

3.Анна Григорян

4.Ваге Акопян

5.Армен Геворкян

6.Лилит Галстян

7.Армен Рустамян

8.Сейран Оганян

9.Элинар Варданян

10.Арцвик Минасян

11.Артур Казинян

12. Кристине Варданян

13. Гегам Манукян

14. Агван Варданян

15. Агнеса Хамоян

16. Андраник Теванян

17. Мхитар Закарян

18.Рипсиме Стамбулян

19. Ашот Симонян

20. Армен Чарчян

21. Елена Киракосян

22. Давид Седракян

23. Александр Хачатурян

24. Арменуи Кюрегян

25. Арам Вардеванян

26. Тадевос Аветисян

27. Марианна Епремян

28. Артур Саркисян

29. Артур Хачатрян

30. Арегназ Манукян

31. Гегам Назарян

32. Аруш Арушанян

33. Аспрам Крпеян

34. Аргишти Геворкян

35. Гарник Даниелян

36. Римма Казарян

37. Рубен Мелконян

38. Мгер Саакян

39. Мария Петросян

40. Саяд Ширинян

41. Роберт Айрапетян

42. Арпине Варданян

43. Арман Казарян

44. Давид Саакянц

45. Ирина Гаспарян

46. Мгер Мелконян

47. Мигрдат Мадатян

48. Анжела Налбандян

49. Герасим Варданян

50. Левон Кочарян.

Ранее, Представитель штаба блока Арам Вардеванян в беседе с журналистами в ЦИК сообщил, что всего в списке 153 кандидата. По его словам собрана конкурентная команда, в которую входят патриоты и профессионалы.

Отметим также, что блока "Армения" сегодня в 19:00 по местному времени представит свою предвыборную программу и команду