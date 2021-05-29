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АрмИнфо. Блок "Армения" опубликовал список своих первых 50 кандидатов в депутаты на предстоящих внеочередных парламентских выборах, намеченных на 20 июня.
Ниже представляем список:
1.Роберт Кочарян
2.Ишхан Сагателян
3.Анна Григорян
4.Ваге Акопян
5.Армен Геворкян
6.Лилит Галстян
7.Армен Рустамян
8.Сейран Оганян
9.Элинар Варданян
10.Арцвик Минасян
11.Артур Казинян
12. Кристине Варданян
13. Гегам Манукян
14. Агван Варданян
15. Агнеса Хамоян
16. Андраник Теванян
17. Мхитар Закарян
18.Рипсиме Стамбулян
19. Ашот Симонян
20. Армен Чарчян
21. Елена Киракосян
22. Давид Седракян
23. Александр Хачатурян
24. Арменуи Кюрегян
25. Арам Вардеванян
26. Тадевос Аветисян
27. Марианна Епремян
28. Артур Саркисян
29. Артур Хачатрян
30. Арегназ Манукян
31. Гегам Назарян
32. Аруш Арушанян
33. Аспрам Крпеян
34. Аргишти Геворкян
35. Гарник Даниелян
36. Римма Казарян
37. Рубен Мелконян
38. Мгер Саакян
39. Мария Петросян
40. Саяд Ширинян
41. Роберт Айрапетян
42. Арпине Варданян
43. Арман Казарян
44. Давид Саакянц
45. Ирина Гаспарян
46. Мгер Мелконян
47. Мигрдат Мадатян
48. Анжела Налбандян
49. Герасим Варданян
50. Левон Кочарян.
Ранее, Представитель штаба блока Арам Вардеванян в беседе с журналистами в ЦИК сообщил, что всего в списке 153 кандидата. По его словам собрана конкурентная команда, в которую входят патриоты и профессионалы.
Отметим также, что блока "Армения" сегодня в 19:00 по местному времени представит свою предвыборную программу и команду
|Блок «Армения» представил свою предвыборную программу
|Опрос: Более 70% респондентов в Армении собираются участвовать в предстоящих внеочередных выборах
|Опрос: 50% респондентов выступают против подписания Арменией нового документа с Азербайджаном
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|Действующий председатель ОБСЕ отреагировала на ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Госминистр-министр финансов Арцаха сложил с себя полномочия
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|АНК назвал условия взаимодействия с другими политическими силами Армении
|Замначальника ГШ Армении: Азербайджан пытаeтся осуществлять принудительные провокационные действия по ряду направлений
|Министры Романос Петросян и Сурен Папикян, а также губернатор Вайоц дзора ушли в отпуск на период предвыборной агитации
|Авиакомпания SCAT начнёт выполнение рейсов по направлению Актау- Ереван- Актау
|Вазген Манукян: В сложившихся условиях ВС Армении должны взять в свои руки защиту страны
|Армения передаст ФСБ России земельные участки в Сюникской области РА
|Замглавы ГШ Армении: Ситуация на армяно-азербайджанской госгранице в Тавушском направлении стабильная
|Президент Армении обсудил с начальником Генштаба ситуацию на границе
|Вагаршак Арутюнян находится в Москве
|Пашинян заверил жителей приграничного Кута - Даже не думайте, что правительство в каких-то теневых переговорах с врагом
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|Армения обратилась в ЕСПЧ в связи с пленением Азербайджаном шести армянских военных
|Депутат: Начальник Генштаба ВС Армении должен быть привлечен к ответственности за невыполнение своих должностных полномочий
|Патовая ситуация на границах Армении и несоразмерная реакция армянских властей на поползновения Азербайджана
|Губернатор Гегаркуникской области не видит необходимости в эвакуации жителей приграничных сел
|Президент Туркменистана и глава узбекского МИД обсудили приоритеты межгосударственного диалога
|Сурен Папикян вмешивался в кадровую политику Котайкской области: Губернатор подал заявление об отставке
|На оплату за обучение студентов, воевавших в арцахской войне, правительство, в целом, выделит около 1,5 млрд.драмов
|Никол Пашинян прервал заседание правительства, решив провести его в закрытом режиме
|Минобороны Армении обнародовала имена плененных Азербайджаном армянских военных
|Азербайджанские ВС похитили 6 армянских военнослужащих с суверенной территории Армении - Пашинян
|Прогноз: Россия может просто уйти из Южного Кавказа
|МИД Армении: Пленные армянские военнослужащие должны быть немедленно и безоговорочно возвращены
|Эксперт: Интерес Тегерана к проектам с Арменией обусловлен геополитическими сдвигами
|Саркисян Зарифу: Азербайджан своими провокационными действиями создаёт угрозу для всего региона
|В Армении 23 партии и 4 блока подали документы в ЦИК для участия во внеочередных выборах
|МО Армении сообщает о пленении Азербайджаном 6 военнослужащих на территории РА
|Состоялись политические консультации внешнеполитических ведомств Армении и КНР
|Пашинян готов подписать <делимитационный> трехсторонний документ, при обязательном включении сроков и условий вывода ВС Азербайджана с территорий Армении
|Тиграна Авиняна и Айка Марутяна не будет в избирательном списке правящей партии "Гражданский договор"
|РБК: В Армении уточнили роль бывшей жены Ротенберга в выборах
|Глава МИД ИРИ: Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем обеспечить активное присутствие в Сюникской области
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