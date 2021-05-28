Пятница, 28 Мая 2021 22:53

АрмИнфо. Вопросы открытия коридора через Мегри и передачи Азербайджану 7 сел Армении обсуждались в проекте заявления от 9 ноября 2020 года, однако были отклонены армянской стороной. Об этом 28 мая на встрече со сторонниками партии “Гражданский договор” в административном районе Арабкир в Ереване заявил и.о. главы правительства Армении Никол Пашинян.

"Такая тема затрагивалась в одном из проектов заявления от 9 ноября. Был и вопрос о семи селах (бывшие анклавы Азербайджанской ССР в Армении .ред). Я со всей ясностью заявил - исключено, я не подпишу такой документ, что бы то ни было. На этом вопросы были сняты", - заявил Пашинян.

Он в очередной раз отметил, что если бы он не подписал заявление от 9 ноября, азербайджанцы захватили бы весь Арцах, а армянские ВС численностью 30 тыс человек, оказались бы в окружении. “Все, что произошло де-факто, итог 30-летних переговоров. Де-юре реалии сегодняшнего дня - это итог их переговоров (прежних руководителей РА.ред.) с точностью до миллиметра”,- заявил он.

И.о. премьер-министра коснулся вопроса Шуши. Он напомнил, что, несмотря на то, что после его заявления в парламенте о том, что вопрос передачи Шуши всегда был в повестке переговоров, армянский МИД выступил с опровержением (глава МИД тогда подал в отставку. Ред,), передача Шушинского района, все же была в переговорной повестке.

Напомним, что еще в ноябре 2020 года премьер Пашинян констатировал, что по всем возможным сценариям для прекращения войны Шуши должны были сдать без боя. 17 ноября в эфире канала "Россия 24" президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос о передаче города Шуша никогда не ставился, он возник в ходе нового витка конфликта в Нагорном Карабахе.