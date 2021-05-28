Пятница, 28 Мая 2021 22:52

АрмИнфо. Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Министра обороны Российской Федерации, генерала армии Сергея Шойгу с главой военного ведомства Республики Армения Вагаршаком Арутюняном. Об этом сообщает МО России.

«Укрепляем наше военное взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур, прежде всего, ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности)», — сказал Сергей Шойгу, открывая рабочую встречу.

Министр обороны России поздравил Вагаршака Арутюняна и весь армянский народ с государственным праздником — Днем Республики. «Хочу поздравить Вас с национальным праздником, который сегодня отмечает вся Республика, и в этот день Вы нашли возможным приехать в Москву, это говорит о том, что отношения между нашими странами по-прежнему находятся на очень высоком уровне, и наше стратегическое партнерство мы продолжаем развивать и углублять», — заявил глава российского военного ведомства.

По оценке Сергея Шойгу, успешно реализуются соглашения о создании Объединенной группировки войск вооруженных сил России и Армении, а также Объединенной региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности.

Министр обороны РФ подчеркнул, что «показателем высокого уровня двустороннего сотрудничества является функционирование в Армении 102-й российской военной базы, которую рассматриваем как важный фактор обеспечения региональной безопасности».

Сергей Шойгу напомнил, что армянские военные делегации высокого уровня традиционно участвуют в значимых мероприятиях Минобороны России.

«Будем рады видеть вас на IX Московской конференции по международной безопасности, которая состоится в июне. В августе – сентябре ждем представителей Республики Армения на Армейские международные игры и Международный военно-технический форум «Армия-2021», — сказал Министр обороны России.

Также глава российского военного ведомства предложил обсудить вопросы региональной безопасности.

«Мы обсудим вопросы региональной безопасности, связанные с работой миротворческих сил в Нагорном Карабахе, но и, безусловно, все острые проблемы, которые возникли на настоящий момент», — сказал Сергей Шойгу.

В свою очередь Вагаршак Арутюнян сказал: «Мы сегодня обсудим все наши вопросы сотрудничества, которое, по моей оценке, развивается очень успешно». -0-