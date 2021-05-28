Пятница, 28 Мая 2021 15:59

АрмИнфо.Один из стран сопредседателей МГ ОБСЕ уже “предварительно отреагировал” на вчерашнее предложение и.о. премьер-министра Никола Пашиняна о размещении международных наблюдателей вдоль границ между Арменией и Азербайджаном. Об этом 28 мая на встрече со сторонниками партии “Гражданский договор” в административном районе Ачапняк в Ереване заявил и.о. главы правительства Армении Никол Пашинян.

Как считает Пащинян, Армения может и обязана уклониться от войны, к которой сегодня хочет принудить Азербайджан. Он напомнил о предложении, которое он озвучил накануне на заседании Совбеза РА, согласно которому, кратчайший путь к деэскалации ситуации на границе с Азербайджаном разместить международных наблюдателей России и других стран Минской группы ОБСЕ (США и Франции) вдоль границ между Арменией и Азербайджаном, в частности, на участке Сотк-Хознавар. Как указал Пашинян, власти Армении очень спокойно, “перед лицом международного сообщества” предлагают вооруженным подразделениям двух сторон зеркально отойти от границы и вернуться в места постоянных дислокаций. “Затем вдоль границы размещаются международные наблюдатели, и изучаются документы с целью уточнения границ”,- сказал он.

И.о. премьер-министра коснулся ситуации в районе озера Сев Лича (Черное озеро.ред.) в Сюникской области. “Были опубликованы карты Советского периода. Мы все увидели, что верхняя часть границы проходит по воде – 20 или 30%, не существенно. Теперь нам это признать, или нет? И начать войну из-за 30% Сев Лича. Нет, мы не пойдем на эскалацию ситуации и решим вопрос мирным путем. Формулу я накануне опубликовал”- заключил он.