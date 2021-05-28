Пятница, 28 Мая 2021 11:57

АрмИнфо. Соединенные Штаты обеспокоены недавними событиями на международной границе между Арменией и Азербайджаном, включая задержание нескольких армянских солдат азербайджанскими войсками. Об этом говорится в заявлении Госдепа США.

«Мы призываем обе стороны к безотлагательному и мирному урегулированию этого инцидента. Мы также продолжаем призывать Азербайджан немедленно освободить всех военнопленных и других задержанных, и напоминаем Азербайджану об его обязательствах в соответствии с международным гуманитарным правом гуманно обращаться со всеми задержанными», - отметили в Госдепе США.

При этом в заявлении отмечается, что Соединенные Штаты считают любые передвижения по недемаркированным участкам международной границы между Арменией и Азербайджаном провокационными и ненужными.

«Мы отвергаем использование силы при демаркации границы и призываем обе стороны вернуться к предыдущим позициям и прекратить укрепление не демаркированной границы и минирование. В частности, мы призываем Азербайджан перебазировать свои силы на позиции, которые они занимали 11 мая. Мы также призываем Армению перебазировать свои силы на позиции, которые они занимали 11 мая, и приветствуем заявления о намерениях на этот счет. Эти действия снизят напряженность и создадут пространство для мирного переговорного процесса по демаркации границы в срочном порядке. Соединенные Штаты готовы содействовать этим усилиям», - отмечается в заявлении пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.

При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты призывают стороны как можно скорее вернуться к предметным переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ для достижения долгосрочного политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как ранее сообщало АрмИнфо, утром 27 мая на приграничном участке Гегаркуникской области Республики Армении, при проведении инженерных работ на территории N воинской части ВС Армении, со стороны военнослужащих ВС Азербайджана были окружены и взяты в плен шесть служащих ВС РА.

После этого исполняющий обязанности армянского премьер-министра

Никол Пашинян в качестве выхода из сложившейся ситуации предложил послать на границу между странами наблюдателей России, США или Франции (стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ).

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса. Вопрос до сих пор остается нерешенным. По некоторым оценкам более 600 военных ВС Азербайджана находились на суверенных территориях РА. 23 мая МО РА сообщило, что азербайджанская сторона отвела часть своих военных с территория Армении. 25 мая в результате стрельбы открытой ВС Азербайджана на территории Армении, погиб армянский контрактник.