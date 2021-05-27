Четверг, 27 Мая 2021 21:42

АрмИнфо.Франция выражает глубокую озабоченность участившимися инцидентами на границе между Арменией и Азербайджаном, последним из которых является захват 6 армянских солдат азербайджанскими войсками в ночь с 26 на 27 мая 2021 года. Об этом говорится в заявлении МИД Франции.

«Франция призывает стороны проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от любых провокаций. Демаркация и делимитация границы между двумя странами должны осуществляться в рамках переговоров между сторонами без какого-либо свершившегося факта на местах», - отметили в МИД Франции, напомнив о заявлении президента Республики от 13 мая.

Ситуацию на армяно-азербайджанской границе обсудили по телефону и заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко со Спецпредставителем ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клааром, по инициативе последнего.

«Состоялся полезный обмен мнениями и оценками ситуации на армяно-азербайджанской границе, хода урегулирования нагорно-карабахского конфликта в контексте работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

С российской стороны подтвержден призыв к сторонам решать все возникающие проблемы мирным путем в ходе переговоров. Россия готова и дальше оказывать возможное содействие этому процессу», - отметили в МИД РФ.

Как ранее сообщало АрмИнфо, утром 27 мая на приграничном участке Гегаркуникской области Республики Армении, при проведении инженерных работ на территории N воинской части ВС Армении, со стороны военнослужащих ВС Азербайджана были окружены и взяты в плен шесть служащих ВС РА.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса. Вопрос до сих пор остается нерешенным. По некоторым оценкам более 600 военных ВС Азербайджана находились на суверенных территориях РА. 23 мая МО РА сообщило, что азербайджанская сторона отвела часть своих военных с территория Армении. 25 мая в результате стрельбы открытой ВС Азербайджана на территории Армении, погиб армянский контрактник.