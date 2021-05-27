Четверг, 27 Мая 2021 21:32

АрмИнфо. И.о. главы МИД Армении Ара Айвазян подал в отставку. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян.

Стоит заметить, что согласно циркулируемой в СМИ информации Айвазян был категорически не согласен с той политикой, которую проводит правительство РА во главе с и.о. премьер-министра РА в связи с карабахским конфликтом и ситуацией на армяно-азербайджанской границе.