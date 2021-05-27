Четверг, 27 Мая 2021 17:32

АрмИнфо. Партия Армянский национальный конгресс первого президента РА Левона Тер-Петросяна назвала условия взаимодействия с другими политическими силами Армении.

Так, 27 мая заместитель председателя партии Армянский национальный конгресс Левон Зурабян на встрече с журналистами заявил, что АНК если и будем сотрудничать с какой- либо политической силой, то только по вопросу отстранения и.о. премьер-министра РА Никола Пашиняна от власти.

Он отметил, что в АНК убеждены, что каждая секунда пребывания Пашиняна у власти - серьезная угроза для армянского государства. "АНК подходит к этим выборам как к операции по спасению и восстановлению государства. Это вынудило нас участвовать в выборах, потому что альтернатива - крах государственности, новая трагедия для армянского народа. Мы предупреждали, что именно так и будет развиваться ситуация. Первый президент Армении Левон Тер-Петросян в статье "Война, или мир" описал пути выхода из ситуации. Если бы тогда поступили именно так, как описано в статье, то сегодня у нас было бы сильное государство", - заверил Зурабян, указав на необходимость быстрого восстановления эффективного политического управления.

В этой связи он заметил, что внутренние потрясения ухудшают положение Армении, и еще больше воодушевляет Азербайджан.

Он выразил сожаление и тем обстоятельством, что бывшие президенты не смогли отказаться от своих амбиций и не поддержали предложение Тер-Петросяна объединиться. "Мы же руководствуемся тремя принципами: обновленный подход, омоложение и расширение. Необходимо отделить бизнес от власти: люди не должны иметь возможность использовать рычаги государственной власти в своих личных интереса ", - сказал Зурабян, добавив, что в списке АНК таких людей нет, а есть предприниматели, которые смогут применить свои знания для развития Армении.

Он также раскритиковал действующие власти страны, констатировав, что за эти три года они доказали свою неспособность решать какие-либо вопросы, обеспечивать безопасность государства и граждан Армении.

"К сожалению, эта же сила продолжает претендовать на власть. Причина, по которой цепочка поражений не заканчивается, в том, что иммунитет государства, не работает. Поэтому обращения к ООН, России, Азербайджану, Турции не дадут результатов, пока наше государство не восстановит способность к эффективному управлению. Это означает наличие эффективной армии, которая в случае угрозы не вступает в рукопашный бой, а стреляет, и знает, что делать в случае появления дополнительных сложностей. Это означает ситуацию, при которой государство знает расчет своих стратегических союзников, свои ресурсы. И все делает эффективно и сбалансировано. Всего этого у нас нет",- заверил политик, добавив, что ключ к победе Армении - политический реализм, учет геополитических реалий, расчет стратегических ресурсов.