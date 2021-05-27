Четверг, 27 Мая 2021 17:14

АрмИнфо. Спустя более 6 месяцев после прекращения боевых действий, Азербайджан при поддержке Турции продолжает армяноненавистническую политику как в политическом, так и военном поле. Об этом 27 мая в ходе пресс-конференции в Ереване заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РА- заместитель главы ГШ РА Эдвард Асрян.

По его словам, результатом этой политики стала и оперативно-тактическая ситуация, которая сложилась после 12 мая текущего года (вторжение азербайджанских военных на территорию РА- ред.) в восточном и северо-восточных приграничных зонах.

"В целом оперативно-тактическая ситуация остается сравнительно напряженной. ВС Азербайджан пытаются осуществлять принудительные провокационные действия по ряду направлений. А ВС Армении противодействуя, пытаются выгнать их с наших территорий. Ситуация изначально была напряженной как знаете в направлении Черное озеро- Веришен, это на северо-восток от Гориса. И ночью ситуация обострилась в направлении от горы Дамирдаг к населенному пункту Кут. Пик напряженности был зафиксирован в 05.00 утра, поскольку мы зафиксировали, что несколько разбитых подразделений противника собирались соединиться, и приняли решение поставить новый пост для обеспечения нашей безопасности", - сказал он, добавив, что противник зафиксировал, деятельность наших военных, окружил их и взял в плен.

При этом замначальника ГШ подчеркнул, что 6 армянских военных были взяты в плен, поскольку военно-политическое руководство приняло решение политико- дипломатическим путем разрешить ситуацию, без применения оружия. По его словам, зачастую, военные с оружием за спиной вынуждены в рукопашную отстаивать свои позиции, что было неоднократно зафиксировано в период после 12 мая. "То же самое произошло в этом случае, 4 армянских военных осуществляли инженерные работы, противник приблизился и угрожал оружием. Еще двое наших военных, спустились для ведения переговоров, однако все были обезоружены и взяты в плен", - сказал Асрян, отметив, что ВС РА ведут переговоры в том числе и с российской стороной для возвращения армянских пленных.

По его словам, ВС РА полностью заняли позицию в указанном направлении и требует выполнения требования по возвращению армянских военных, и полностью готовы выполнять поставленные задачи.

Вместе с тем высокопоставленный военный заверил, что ВС РА могут уничтожить всех вторгшихся на суверенную территорию Армении азербайджанских военных. "Пока ситуацию пытаемся урегулировать политическими и дипломатическими путями. Но если решим - уничтожим всех. Выйти они не смогут", - подчеркнул генерал.

На уточнение, то есть политическое руководство страны приказало не применять оружие, Асрян в частности, сказал. "Такие приказы отдает военное руководство. Политическое руководство решает, каким путем урегулировать вопрос. Если мы почувствуем, что есть предпосылки к тому, что Азербайджан намерен прибегнуть к силовым методам, мы нанесен превентивный удар. Мы уничтожим всех их незаконно находящихся на нашей территории военных. Все они под прицелом. Все их палатки видны нам. Пока, по моей оценке, предпосылок нет", - подчеркнул Асрян, в качестве одной такой предпосылки указав на спешный отвод противником живой силы на безопасное расстояние.

Генерал подчеркнул, что несмотря на потери в войне, ВС Армении готовы выполнить поставленную задачу. И никто не запрещает ВС выполнять их обязанности, добавил Асрян.

Он также заверил, что армянская сторона располагает возможностью пленить вторгшихся на территорию РА азербайджанских военных. "Да, у нас есть возможность пленить их. Можем пленить 20-50 их военных. Они тоже пленят, и так без конца. Поскольку мы пытаемся урегулировать ситуацию дипломатическим путем, восстановить границу, не применяя оружия и принудить их отойти. Есть также вариант применить силу и заставить отступить. Пленять, конечно, тоже метод, но он не ведет к решению проблемы. Напротив, в итоге он приведет к боестолкновению. Но все варианты обсуждаются, решение будет принято", - сказал Асрян.

На вопрос, сколько все же азербайджанских военных находится на территории Армении незаконно, военный отметил, что около тысячи. "По периметру всей линии соприкосновения их число не превышает тысячи", - сообщил Асрян, заверив, что азербайджанские военные не имеют возможности осуществить серьезные задачи. Он также заверил, что азербайджанские подразделения находятся в окружении, при этом имея один путь поставок с тыла.

Асрян также отметил, что армянская сторона изначально дала противнику один час на возвращение армянских военных, и по истечению этого часа, российские военные из Карабаха связались с ВС Армении и сообщили, что в Баку проводятся переговоры по возвращению армянских военных.