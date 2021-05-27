Четверг, 27 Мая 2021 17:11

АрмИнфо. Решением и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 27 мая и.о. министра окружающей среды Романос Петросян, и.о. министра территориального управления и инфраструктур Сурен Паикян и губернатор Вайоц дзора Арарат Григорян отправлены в отпуск.

Как сообщает официальный сайт правительства, Романос Петросян будет находится в отпуску со 2-го по 14 июня, Папикян - с 7-го по 18-ое июня, а Григорян - с 31 мая по 18- ое июня.

Напомним, что предвыборный штаб партии власти - "Гражданский договор", возглавляет Сурен Папикян. Предвыборная кампания по внеочередным парламентским выборам в Армении начнется 7 июня и завершится 18 июня в 24:00. Регистрация партий и партийных блоков состоится в период с 26 по 31 мая. Крайний срок подачи заявлений о самоотводе кандидатов, партий или партий-членов блока 10 июня в 18:00. Электронное голосование начнется 11 июня и завершится 13 числа. 19 июня - день тишины. Выборы пройдут 20 июня с 08.00 до 20.00, по местному времени.