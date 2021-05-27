Четверг, 27 Мая 2021 16:56

АрмИнфо. Бывший премьер-министр Армении, председатель Национально-демократического союза Вазген Манукян дал оценку ситуации, сложившей на границах Армении.

Так, Манукян в своем заявлении, напомнил, что во взаимоотношениях между государствами, будь то сотрудничество, союз или вражда, руководство международными законами или помощь друг другу, присутствует один важный компонент - "мужественность", а именно: в состоянии ли ты защитить интересы своего государства, свои границы, свое имущество, свой народ?

По его словам, если этот компонент отсутствует, то и нет реального сотрудничества, помощи, уважения и внутреннего развития. Манукян считает, что сегодня Армения оказалась именно в такой ситуации из-за слабой, невежественной, предательской власти, еще одним доказательством чему является сегодняшнее пленение 6 армянских военнослужащих.

При этом он убежден, что в сложившихся условиях самым непонятным является поведение руководства Вооруженных сил, которое позорит и разрушает авторитет армянской армии и государства.

"Есть простая догма: тот, кто постоянно отступает, избегая конфликта, получает большую войну в более неблагоприятной ситуации. И в сложившихся условиях Вооруженные силы РА должны полностью взять в свои руки защиту страны. Боясь взять на себя ответственность за защиту страны сегодня, завтра вы понесете еще большую ответственность перед государством и народом, за то, что не взяли на себя ответственность в этот решающий момент", - сказал Манукян.

Вместе с тем он призвал партии и блоки, участвующие в выборах, заявить о том, что после прихода к власти все письменные, устные, известные и секретные договоренности между Пашиняном и Алиевым относительно безопасности и территорий РА будут аннулированы и будут признаны незаконными.

При этом политик предлагает всем силам, участвующим и не участвующим в выборах, объединиться с целью сместить и.о. премьер-министра. По его словам, этот шаг позволит отменить незаконных договоренностей Пашиняна, лишив Азербайджан оправдания своей агрессии этими договорами и обещаниями и провести более-менее справедливые выборы 20 июня.