Четверг, 27 Мая 2021 16:09

АрмИнфо.Ситуация на армяно-азербайджанской госгранице в Тавушском направлении стабильная, напряженности нет. Об этом 27 мая в ходе пресс-конференции в Ереване заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РА- заместитель главы ГШ РА Эдвард Асрян, на просьбу прокомментировать ситуацию в Тавушском направлении границы.

По его словам, сейчас ситуация штатная, утром были выстрелы, в основном в воздух, и несколько в направлении армянских позиций. При этом Асрян заверил, что выстрелы противника никоем образом не отразились на ходе ежедневной подготовки армянских ВС. "Стрельба никак не сказалась на обыденной деятельности наших военных. Армянские войска готовы выполнять поставленные перед ним задачи", - заключил он.

Отметим, что сегодня СМИ растиражировали информация о том, что противник обстрелял армянские позиции в Тавушской области РА.