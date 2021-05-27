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АрмИнфо.Ситуация на армяно-азербайджанской госгранице в Тавушском направлении стабильная, напряженности нет. Об этом 27 мая в ходе пресс-конференции в Ереване заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РА- заместитель главы ГШ РА Эдвард Асрян, на просьбу прокомментировать ситуацию в Тавушском направлении границы.
По его словам, сейчас ситуация штатная, утром были выстрелы, в основном в воздух, и несколько в направлении армянских позиций. При этом Асрян заверил, что выстрелы противника никоем образом не отразились на ходе ежедневной подготовки армянских ВС. "Стрельба никак не сказалась на обыденной деятельности наших военных. Армянские войска готовы выполнять поставленные перед ним задачи", - заключил он.
Отметим, что сегодня СМИ растиражировали информация о том, что противник обстрелял армянские позиции в Тавушской области РА.
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|Эксперт: Интерес Тегерана к проектам с Арменией обусловлен геополитическими сдвигами
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|В Армении 23 партии и 4 блока подали документы в ЦИК для участия во внеочередных выборах
|МО Армении сообщает о пленении Азербайджаном 6 военнослужащих на территории РА
|Состоялись политические консультации внешнеполитических ведомств Армении и КНР
|Пашинян готов подписать <делимитационный> трехсторонний документ, при обязательном включении сроков и условий вывода ВС Азербайджана с территорий Армении
|Тиграна Авиняна и Айка Марутяна не будет в избирательном списке правящей партии "Гражданский договор"
|РБК: В Армении уточнили роль бывшей жены Ротенберга в выборах
|Глава МИД ИРИ: Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем обеспечить активное присутствие в Сюникской области
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|Пашинян разъяснил, почему Армения не предпринимает действий против вторгшихся в страну азербайджанских ВС
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|Зариф: Иран всегда выступал за мирное решение проблем в этом регионе, при уважении территориальной целостности стран
|Минздрав Армении с 1 июня отменяет масочный режим на открытых пространствах
|Парламент Армении избрал членов ГКЗЭК и КРОУ
|Посол: Российско-армянские отношения безальтернативны
|Политик: Пашиняну не следует подписывать каких-либо документов до выборов
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|Главы правительств СНГ соберутся в Минске
|Президент Армении обсудил с послами России и Франции ситуацию на границах РА
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