Четверг, 27 Мая 2021 15:01

АрмИнфо. Минобороны Армении продолжает разоблачать азербайджанскую дезинформацию.

В заявлении МО РА, в частности, говорится: "Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию о захвате сегодня утром шестерых армянских военнослужащих азербайджанскими вооруженными силами. Мы уже заявляли, что армянские военнослужащие находились на территории Республики Армения, границу не пересекали. Публикуем подробную карту места".

Как ранее сообщало АрмИнфо, утром 27 мая на приграничном участке Гегаркуникской области Республики Армении, при проведении инженерных работ на территории N воинской части ВС Армении, со стороны военнослужащих ВС Азербайджана были окружены и взяты в плен шесть служащих ВС РА.