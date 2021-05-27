Четверг, 27 Мая 2021 12:51

АрмИнфо.Патовая ситуация на границах Армении и несоразмерная реакция армянских властей на поползновения Азербайджана в отношении суверенных территорий Республики Армении.

Напряженность на армянских границах сохраняется и спустя 7 месяцев после подписания трехстороннего заявления о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта лидерами Армении, Азербайджана и России. Бездействие властей Армении, постоянные уступки Азербайджану и неспособность во время укрепить свои государственные рубежи привели к тому, что 12 мая ВС Азербайджана незаконно вторглись на суверенную территорию РА в Сюникской области РА, продвинулись на 3,5 км и закрепились на стратегической точке в районе Черного озера. Не встретив надлежащего отпора, ВС Азербайджана еще одну провокацию предприняли 13 мая уже в Гегаркуникской области РА в направлении Верин Шоржа общины Варденис - еще на 2 км.

Вместо того, чтобы дать жесткий отпор на вражеское вторжение, власти РА решили политико-дипломатическим путем разрешить сложившуюся ситуацию, и культурно попросили азербайджанских военный уйти. Естественно, эти просьбы были проигнорированы ВС Азербайджана, которые уже достаточно комфортно разместились на территориях Республики Армении, и уже даже "хозяйничают" в нашей стране благодаря молчаливому бездействию, как руководства РА, так и международного сообщества.

Но, и этим дело не закончилось, устроившись хорошо, азербайджанские силы уже начали прибегать к провокациям на армянских же территориях, и в результате одного из них 25 мая был убит армянский военнослужащий-контрактник. Увидев, что и это сошло ему с рук, Азербайджан уже сегодня, не брезгуя ничем, в Гегаркуникской области РА взял в плен 6 армянских военнослужащих, осуществляющих инженерные работы.

И казалось бы, что в подобных условиях, когда грозит опасность суверенными территориям страны и гражданам РА, Вооруженные силы во главе с ее командованием должны жестко ответить. Но, как выяснилось, что чаща терпения у армянских военных еще не переполнена, и армянское оборонное ведомство лишь, опровергло заявление МО Азербайджана, и опубликовало списки захваченных в плен военных.

Немного дальше пошли армянские парламентарии. Так, к примеру, руководитель парламентской фракции правящего блока "Мой шаг" Лилит Макунц с трибуны парламента комментируя данную ситуацию, заверила, что произошедшее с шестью армянскими военнослужащими нельзя назвать пленением, поскольку речь идет о похищении. В этой связи она решила переложить всю ответственность за сложившуюся ситуацию на международных партнеров. "И это происходит в том случае, когда наши международные партнеры, да и вообще все партнеры, не дают каких-либо четких оценок и не называют вещи своими именами. Я призываю всех партнеров Армении в обязательном порядке дать конкретные и четкие оценки действиям Азербайджана. В армянском обществе есть ожидания, что ОДКБ очень оперативно отреагирует на происходящее", - сказала Макунц.

На ситуацию отреагировала и депутат от партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян, которая обрушилась с критикой на действующую власть и Министерство обороны. По ее словам, оборонное ведомство республики постоянно бездействует, и на все провокации Баку реагирует лишь словесными угрозами.

"Азербайджанцы вошли и пленили шестерых армянских военнослужащих на охраняемой территории Республики Армения. И Министерство обороны это подтвердило, иначе у нас не было бы оснований верить тому, что азербайджанцы вошли на охраняемую территорию Вооруженных сил Республики Армения, расположенной на ее территории, и похитили военнослужащих. Это нельзя назвать иначе как катастрофа", - констатировала Зограбян, подчеркнув, что такое больше терпеть нельзя.

"Эту катастрофу необходимо остановить. Заявления Минобороны Армении и их бездействие свидетельствуют лишь о том, что эта власть пришла с гробами, сдала Карабах, и теперь их нахождение у власти, их настоящее

- угроза территориальной целостности Армении. И вы после всего этого говорите, что у нас есть будущее. Я боюсь даже задуматься об этом будущем с вами", - подчеркнула парламентарий.

На эти высказывания Зограбян вдруг отреагировала Лилит Макунц, которая призвала всех к сдержанности и избегать пропаганды ненависти.

Подобное поведение лиц, находящихся у власти в Армении вызывает много вопросов. Обескураживает спокойное поведение властей, которые в сложившейся ситуации вместо экстренных заседаний и поисков выхода из сложившейся ситуации, которая грозит вылиться национальную катастрофу, продолжаются спокойно обсуждать повестку, разработанную еще в прошлом году. Беспечное обсуждение реформ в сфере образования, здравоохранения и других отраслей на фоне поползновений на суверенитет Армении неволей заставляет задумать о целенаправленности и спланированности всех этих шагов со стороны действующей власти, которая с уверенностью уже можно сказать, что действует не в интересах Республики Армении и ее граждан.