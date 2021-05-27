Четверг, 27 Мая 2021 12:48

АрмИнфо.Нет необходимости в эвакуации жителей приграничных сел Гегаркуникской области, заявил 27 мая глава региона Гнел Саносян в беседе с журналистами.

Согласно МО Армении, утром 27-го мая шесть военнослужащих Вооруженных сил Армении были окружены и взяты в плен военнослужащими ВС Азербайджана при проведении инженерных работ в приграничной зоне в Гегаркуникской области Армении, в охраняемой территории N-ской военной части. По словам главы администрации села Кут, военнослужащих пленили в направлении этого населенного пункта.

"Инцидент произошел вблизи границы, но не на территории собственно населенных пунктов", - заявил губернатор.

Неделей ранее армянские СМИ сообщали, что азербайджанские военные заняли высоту на линии соприкосновения в направлении села Кут Гегаркуникской области. Там же проходит линия соприкосновения между Гегаркуникской областью Армении и Азербайджаном (занятая после войны территория Шаумяновского района Карабаха, недалеко от Карвачара) проходит по вершинам гор.