Четверг, 27 Мая 2021 12:41

АрмИнфо.Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова, прибывшего в нашу страну с рабочим визитом.

Выразив признательность за оказанный на туркменской земле радушный приём, гость передал главе государства тёплые слова приветствия от Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с искренними поздравлениями с рядом знаменательных событий, в числе которых – 140-летие туркменской столицы и выход в свет книг Президента Туркменистана, посвящённых Ашхабаду и духовным ценностям нации.

Поблагодарив за добрые слова, туркменский лидер также передал наилучшие пожелания высшему руководству и дружественному народу соседней страны, с удовлетворением отметив высокий уровень установившегося продуктивного сотрудничества, выстраиваемого на прочном фундаменте исконно добрососедских отношений

В ходе встречи Президент Гурбангулы Бердымухамедов и руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах дальнейшего развития многопланового межгосударственного диалога в двустороннем и многостороннем формате, в первую очередь, на платформе крупнейших международных организаций и авторитетных региональных структур.

Глава государства подтвердил приверженность Туркменистана братским отношениям с соседями по региону, конструктивный характер партнёрства с которыми во многом определяет благоприятный политический и экономический климат в Центральной Азии.

Как подчёркивалось, обе страны придают большое значение дальнейшему укреплению сотрудничества в совместном решении актуальных общих проблем, в числе которых – управление и рациональное использование в регионе водных ресурсов.

Высоко оценив проводимую нашим государством миролюбивую политику и выдвигаемые туркменским лидером важные международные инициативы в интересах глобальной безопасности и устойчивого развития, А.Камилов подчеркнул, что Узбекистан будет и впредь всесторонне поддерживать предложения нашей страны, как в Организации Объединённых Наций, так и в других авторитетных структурах.

Подтвердив обоюдную готовность Туркменистана и Узбекистана к расширению связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, собеседники сделали акцент на необходимости создания благоприятных условий для наращивания взаимодействия на ряде ключевых направлений.

Отмечалось, что, располагая солидным экономическим потенциалом, соседние государства намерены диверсифицировать взаимовыгодное партнёрство, выстраиваемое на принципах доверия и учёта обоюдных интересов. В этой связи была особо подчёркнута важность активизации деятельности Совместной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, а также систематического проведения двусторонних встреч на различном уровне.

В завершение Президент Гурбангулы Бердымухамедов и руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана обменялись добрыми пожеланиями, выразив убеждённость в поступательном развитии межгосударственного диалога.