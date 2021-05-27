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АрмИнфо. Правительство Армении компенсирует оплату за обучение еще 2735 студентов, воевавших в арцахской войне.
27 мая кабинет министров одобрил решение, в рамках которого выделило 586,5 млн драмов министерству образования, науки, спорта и культуры для дальнейшей компенсации оплаты обучения. На эти цели из госбюджета уже выделено 895 млн. драмов.
В целом, как сообщил и.о. МОНКС Ваграм Думанян, на оплату обучения 6948 бенефициаров будет направлено 1млрд 463млн.драмов. Процесс продолжится до летней мобилизации 2022 года.
Напомним, что 10 декабря 2020 года правительство приняло решение, согласно которому оплата за обучение студентов, принимавших участие в военных действиях, будет компенсирована на 100%. Компенсацию могут поучить не только сами студенты, но также дети и супруги участников военных действий, которые учатся в вузах. Компенсацию предоставят всем, у кого в военном билете будет стоять отметка об участии, а также на тех, чье участие в военных действиях подтвердят уполномоченные органы (это касается резервистов и добровольцев). Было заявлено, что уже оплатившим обучение сумму вернут, а тем, кто получил частичную компенсацию по высокой успеваемости будет оплачена оставшаяся часть. Решение касается не только студентов, аспирантов и медиков- ординаторов, но и студентов средних специальных учебных заведений. -
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|Пашинян готов подписать <делимитационный> трехсторонний документ, при обязательном включении сроков и условий вывода ВС Азербайджана с территорий Армении
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|РБК: В Армении уточнили роль бывшей жены Ротенберга в выборах
|Глава МИД ИРИ: Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем обеспечить активное присутствие в Сюникской области
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|Пашинян разъяснил, почему Армения не предпринимает действий против вторгшихся в страну азербайджанских ВС
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|Минздрав Армении с 1 июня отменяет масочный режим на открытых пространствах
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|Омбудсмен Армении рассказал об угрозах жителям приграничья в связи с незаконными действиями ВС Азербайджана
|Главы правительств СНГ соберутся в Минске
|Президент Армении обсудил с послами России и Франции ситуацию на границах РА
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|Шойгу провел переговоры с Арутюняном
|В Армении за сутки зарегистрировано 130 новых случаев заражения коронавирусом
|Депутат фракции "Мой шаг", на основании заявления которого ранее был обвинен гражданин за попытку наезда на велосипеде, решил не баллотироваться на выборах
|Депутат фракции "Мой шаг", ранее эксперт "Антикоррупционного центра Transparency International", Артак Манукян решил не баллотироваться на выборах
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|Блок "Армения" опубликовал первую 20-ку кандидатов в депутаты по пропорциональному списку на предстоящих выборах
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|Семериков: Возникшее в последнее время обострение на армяно-азербайджанской границе требует принятия срочных мер
|МО Армении опровергает информацию о выстрелах на Сисианском участке армяно- азербайджанской границы
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|Глава МИД встретился с представителями СЕ
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|Отмечен высокий уровень межгосударственных связей между Tуркменистаном и Pеспубликой Kазахстан
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