Четверг, 27 Мая 2021 12:30

АрмИнфо. Правительство Армении компенсирует оплату за обучение еще 2735 студентов, воевавших в арцахской войне.

27 мая кабинет министров одобрил решение, в рамках которого выделило 586,5 млн драмов министерству образования, науки, спорта и культуры для дальнейшей компенсации оплаты обучения. На эти цели из госбюджета уже выделено 895 млн. драмов.

В целом, как сообщил и.о. МОНКС Ваграм Думанян, на оплату обучения 6948 бенефициаров будет направлено 1млрд 463млн.драмов. Процесс продолжится до летней мобилизации 2022 года.

Напомним, что 10 декабря 2020 года правительство приняло решение, согласно которому оплата за обучение студентов, принимавших участие в военных действиях, будет компенсирована на 100%. Компенсацию могут поучить не только сами студенты, но также дети и супруги участников военных действий, которые учатся в вузах. Компенсацию предоставят всем, у кого в военном билете будет стоять отметка об участии, а также на тех, чье участие в военных действиях подтвердят уполномоченные органы (это касается резервистов и добровольцев). Было заявлено, что уже оплатившим обучение сумму вернут, а тем, кто получил частичную компенсацию по высокой успеваемости будет оплачена оставшаяся часть. Решение касается не только студентов, аспирантов и медиков- ординаторов, но и студентов средних специальных учебных заведений. -