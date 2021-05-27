Четверг, 27 Мая 2021 12:29

АрмИнфо. Минобороны Армении обнародовала имена плененных Азербайджаном армянских военнослужащих в Гегаркуникской области РА.

Так, согласно МО РА, во время осуществления инженерных работ ВС Азербайджана были окружены и взяты в плен: А.Н. Абгарян; И.А.

Саркисян; В.В. Саркисян; Б.С. Оганян; А.Г. Будоян; В.О. Рафаэлян.

"Утверждения МО Азербайджана о том, что армянские военнослужащие находились на азербайджанской территории, не соответствует действительности", - подчеркнули в МО РА.

Как ранее сообщало АрмИнфо, утром 27 мая на приграничном участке Гегаркуникской области Республики Армении, при проведении инженерных работ на территории N воинской части ВС Армении, со стороны военнослужащих ВС Азербайджана были окружены и взяты в плен шесть служащих ВСРА