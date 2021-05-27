Четверг, 27 Мая 2021 11:33

АрмИнфо.Азербайджанские воинские соединения, проникшие на суверенную территорию Республики Армения еще 12 мая, продолжают проводить провокационные действия по ряду направлений. Об этом говорится в заявлении МИД РА.

В армянском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что в результате одного из них ранним утром 27 мая шестеро военнослужащих ВС РА были окружены и взяты в плен военнослужащими ВС Азербайджана при проведении инженерных работ в приграничной зоне Гегаркуникской области Республики Армения.

"Эти провокационные действия военно-политического руководства Азербайджана направлены на дальнейшее обострение ситуации, что может серьезно подорвать региональный мир и стабильность.

Мы решительно осуждаем применение силы Азербайджаном против территориальной целостности и суверенитета Республики Армения, подчеркивая, что всю отвественность за последствия этих действий несет военно-политическое руководство Азербайджана.

Пленные армянские военнослужащие должны быть немедленно и безоговорочно возвращены", - отметили в МИД Армении.