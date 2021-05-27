Четверг, 27 Мая 2021 11:32

АрмИнфо. Президент РА Армен Саркисян на встрече с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммадом Джавадом Зарифом подчеркнул, что Армения считает Иран надёжным партнёром и дружественным соседом. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе президента РА.

По его словам, в условиях сложившейся в регионе сложной ситуации чрезвычайно важным стало ещё большее развитие и углубление отношений между Арменией и Ираном.

Саркисян коснулся факта вторжения на территорию Армении со стороны азербайджанских вооружённых сил и пограничной ситуации, отметив, что Азербайджан своими провокационными действиями создаёт угрозу для всего региона.

В свою очередь Зариф отметил, что Армения всегда была хорошим другом Ирана, и отношения народов двух стран идут из глубины веков. При этом он подчеркнул, что Иран является сторонником установления мира и стабильности в регионе и готов приложить все возможные усилия в этом направлении. Зариф в то же время подчеркнул заинтересованность своей страны в полноценной сохранности и обеспечении территориальной целостности Армении, отметив, что Исламская Республика Иран считает важным уважение к нормам международного права.

Президент Республики и глава МИД Ирана коснулись также двусторонней армяно- иранской повестки. Собеседники сошлись во мнении, что новые возникшие перед регионом вызовы заставляют работать в направлении расширения повестки двусторонних политических и экономических отношений. Отметив, что Иран и Армения обладают серьезным потенциалом сотрудничества, который в действительности используется не в полной мере, они подчеркнули важность непрерывного развития взаимовыгодного сотрудничества в рамках различных совместных проектов.