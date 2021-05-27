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АрмИнфо.В Армении 23 партии и 4 блока подали документы в ЦИК для участия в предстоящих 20 июня текущего года внеочередных парламентских выборах.
Как сообщает пресс-служба Центральная избирательная комиссия, в частности документы для регистрации избирательных списков до истечения срока их подачи представили:
Блоки - "Армения"; "Свободная Родина"; "Честь имею"; "Блок демократов Ширинян- Бабаджанян".
Партии - "Гражданский договор"; "Справедливая Армения"; "Республика"; "Всеармянская национальная государственность"; "Процветающая Армения"; "Армянское Отечество"; "Национальная повестка"; "Христиано-демократическая патрия"; "Европейская партия Армении"; "Социал-демократическая партия решение гражданина"; "Наш дом - Армения"; "Национально-демократический полюс"; "Единое Отечество"; "Национально-консервативное движение 5165"; "Просвещенная Армения"; "Верелк"; "Свобода"; "Либеральная"; "Армянский национальный конгресс"; "Суверенная Армения"; Национально-христианская партия "Пробуждение"; "Демократическая партия Армении"; "Армянские орлы Единая Армения".
В ЦИК также сообщают, что регистрация списков партий и блоков будет проводиться до 18 часов 31 мая.
Заметим также, что 26 мая в 18.00 истек срок представления в Центральную избирательную комиссию Армении документов для участия во внеочередных парламентских выборах, намеченных на 20 июня. Агитационная кампания стартует 7 июня и завершится 18 июня.
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