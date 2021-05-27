Четверг, 27 Мая 2021 11:28

АрмИнфо.Рано утром 27 мая на приграничном участке Гегаркуникской области Республики Армении, при проведении инженерных работ на территории N воинской части ВС Армении, со стороны военнослужащих ВС Азербайджана были окружены и взяты в плен шесть служащих ВСРА.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, предпринимаются необходимые меры для возвращения пленных армянских военнослужащих.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса. Вопрос до сих пор остается нерешенным. По некоторым оценкам более 600 военных ВС Азербайджана находились на суверенных территориях РА. 23 мая МО РА сообщило, что азербайджанская сторона отвела часть своих военных с территория Армении.

25 мая в результате стрельбы открытой ВС Азербайджана на территории Армении, погиб армянский контрактник.