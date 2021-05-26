Среда, 26 Мая 2021 20:48

АрмИнфо. 26 мая прошли политические консультации между министерствами иностранных дел Республики Армения и Китайской Народной Республики. Согласно сообщению МИД РА, с армянской стороны консультации проходили под председательством заместителя министра иностранных дел Авета Адонца, с китайской стороны - заместителя министра иностранных дел Китая Ле Ючэня.

В ходе консультаций стороны обсудили широкий круг вопросов международной, региональной и двусторонней повестки дня.

Заместитель министра иностранных дел РА подробно представил ситуацию, сложившуюся в результате проникновения азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Армении. Авет Адонц отметил, что Азербайджан не выполняет взятые на себя обязательства по трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года, продолжая удерживать в заложниках армянских военнопленных и мирных жителей. Азербайджан препятствует въезду международных гуманитарных организаций в Нагорный Карабах, уничтожает армянское историческое, культурное и религиозное наследие. Было отмечено, что прочное урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно быть достигнуто путем переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Заместитель министра иностранных дел Китайской Народной Республики Лео Юйчэнь отметил, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Республики Армения, подчеркнув, что полное выполнение положений Трехсторонней декларации от 9 ноября является гарантией региональной безопасности и стабильности. Стороны выразили удовлетворение успешным сотрудничеством в совместной борьбе с коронавирусом за прошедший период. Авет Адонц поблагодарил китайскую сторону за предоставление Армении 100 000 доз вакцины CoronaVac. Также был затронут ряд вопросов двустороннего сотрудничества в экономической, научно-образовательной, культурной и гуманитарной сферах.