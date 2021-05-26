Среда, 26 Мая 2021 20:23

АрмИнфо. В Нур-Султане прошло 8-е заседание армяно-казахстанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики Армении, в ходе заседания был обсужден широкий круг вопросов армяно-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, в том числе перспективы развития сотрудничества в сферах промышленности, высоких технологий, сельского хозяйства, туризма, производства плодоовощных консервов, научно-технических контактов, транспорта, рассмотрены способы их реализации. По итогам обсужденных вопросов были приняты решения и даны поручения, которые будут способствовать укреплению и углублению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Было отмечено, что казахстанские компании выразили готовность увеличить номенклатуру экспорта в Армению и довести его объемы до 230,9 миллионов долларов. Речь идет также о поставках 50 наименований сырья, в том числе продукции нефтехимического производства - на 138,8 миллионов долларов, металлургии - на 23,1 миллиона? долларов, пищевая промышленность - на 36,4 миллиона долларов и т. д.

Также был затронут вопрос возобновления прямых рейсов из Армении в Казахстан, а также возможность создания совместными усилиями оптового

логистического центра, что будет способствовать активизации торговли между двумя странами.

Отметим, что руководителем Межправкомиссии выступают с армянской стороны и.о. министра экономики Ваан Керобян, с казахстанской - министр торговли и интеграции Казахстана Бахит Султанов. По окончании заседания был подписан протокол, в котором определены по сферам направления дальнейшего сотрудничества.