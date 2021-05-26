Среда, 26 Мая 2021 20:07

АрмИнфо.Армения и Казахстан договорились об интенсификации культурно- образовательных связей. Договоренность об этом была достигнута в ходе проходящего в Нур- Султане 8-ом заседании армяно-казахстанской межправительственной комиссии.

В ходе заседания, были обсуждены совместные программы в сферах образования, науки, культуры, спорта и молодежи. В рамках армяно-казахстанских дружеских отношений стороны договорились о расширении существующего эффективного сотрудничества за счет реализации совместных исследовательских проектов, расширения межвузовского сотрудничества, реализации программ молодежных обменов. Была рассмотрена возможность реализации программ по обмену творческими коллективами, их участия в международных фестивалях двух стран, совместных выставок и спортивных мероприятий.

В ходе визита заместитель министра образования и науки РА Артур Мартиросян посетил международный технопарк <Астана хаб>, ознакомился с опытом Казахстана в области науки и технологий.