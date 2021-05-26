Среда, 26 Мая 2021 19:34

АрмИнфо. Бывшая жена крупного российского бизнесмена - личного друга и соратника Владимира Путина Аркадия Ротенберга Наталья Ротенберг не будет участвовать в предстоящих выборах в Армении в качестве самостоятельного политического деятеля, она помогает своему нынешнему мужу.

Как сообщил РБК лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян, Наталья Ротенберг просто помогает своему мужу Тиграну Арзаканцяну, который сотрудничает с Демпартией. <Мы подписали соответствующее соглашение с его благотворительным фондом, решили, что вместе будем осуществлять нашу предвыборную программу и впоследствии, если окажемся в парламенте, будем в одной команде. Мы идем под именем Демпартии Армении, то есть партия сама идет, но все те силы, которые решили с нами сотрудничать, могут сделать это по принципу открытого списка>, - пояснил РБК Саркисян. Как пишет издание, Тигран Арзаканцян возглавит список партии на внеочередных парламентских выборах 20 июня и намерен стать кандидатом в премьер-министры. Вторым в списке будет Арам Саркисян. Съезд партии прошел 22 мая. На нем также была представлена программа партии и утвержден меморандум о сотрудничестве и участии в выборах с фондом Арзаканцяна. Как сообщает РБК, Аркадий и Наталья Ротенберг были в браке с 2005 по 2013 год. Бракоразводный процесс проходил сначала в московском, затем - в лондонском суде и завершился в 2016 году. В суде экс-супруга Ротенберга пыталась добиться признания брачного договора недействительным. В случае удовлетворения иска она могла претендовать на половину огромного состояния бизнесмена.

Согласно открытым источникам Демократическая партия Армении была создана еще в 1991 году. Председателем-учредителем ДПА являлся профессиональный журналист, бывший корреспондент газеты <Правда> по Армении, а затем первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Армении (в период ее развала - Ред.) Арам Саркисян. Саркисян в 1998 по 1999 годы работал советником президента Армении (Роберта Кочаряна - Ред.) по национальной безопасности. Часто выступает в качестве аналитика по международным и внутриполитическим вопросам. В 2003 - 2007 годах был депутатом армянского парламента.

Тигран Арзаканцян - основатель компании по производству коньяка Great Valley и бренда <Царь Тигран>. Он был депутатом парламента Армении того же созыва, с 2003 по 2007 год.