Среда, 26 Мая 2021 19:19

АрмИнфо."Ситуация на армяно-азербайджанской границе достаточно напряженная, эта встреча - хорошая возможность познакомиться с взглядами Исламской Республики Иран на выход из ситуации", - сказал исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 26 мая на встрече с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммадом Джавадом Зарифом, прибывшим в РА с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба и.о. премьера, приветствуя визит иранского министра в Ереван, Пашинян отметил, что отношения с Ираном имеют стратегическое значение. "С первых лет независимости наша граница с Ираном в ряде случаев обеспечивала безопасность нашей страны. Я рад отметить, что в Иране существует аналогичное восприятие наших отношений", - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что экономические связи с ИРИ развивались много лет, особенно в Сюникской области, всегда был большой интерес к совместным программам. "Мы создали свободную экономическую зону в Мегри, чтобы углубить экономические отношения с Ираном. В силу ряда обстоятельств, в том числе, из-за коронавируса, эта свободная экономическая зона еще не набрала достаточного количества оборотов, но мы убеждены, что она может стать очень сильной точкой опоры для дальнейшего развития нашего экономического сектора", - сказал и.о. гавы кабмина.

Пашинян отметил заинтересованность армянской стороны в углублении политических отношений на высоком уровне. "У нас также есть обсуждения в сфере безопасности, есть определенные вопросы в повестке дня, характер наших переговоров и дискуссий носит стратегический характер. Мы должны приложить усилия, чтобы добиться успеха", - заметил он.

Никол Пашинян коснулся напряженности на границе с Азербайджаном. "Подразделения Вооруженных сил Азербайджана незаконно пересекли границу Армении на нескольких участках. Наша позиция однозначна - подразделения Вооруженных сил Азербайджана должны покинуть армянскую территорию ", - сказал и.о. премьер-министра.

По его словам, в этом направлении Армения прилагает политико-дипломатические усилия, прежде всего потому, что ее партнеры по ОДКБ с первых дней призывают попытаться решить вопрос, прежде всего, дипломатическими и политическими средствами. "Вы в курсе, что согласно Договору о коллективной безопасности, военные действия в нашей стране будут означать, что в войну вовлечены другие страны ОДКБ. Конечно же, мы желаем решить вопрос дипломатическими и политическими путями", - сказал Пашинян. И.о. премьер-министра с сожалением констатировал, что накануне выстрелом ВС Азербайджана был убит военнослужащий ВС Армении.

Глава МИД Ирана, в свою очередь, заявил, что Армения всегда была хорошим другом Ирана, а отношения между народами двух стран уходят далеко в прошлое. "Между Ираном и Арменией существует множество сфер сотрудничества, ярким свидетельством этого является визит министра дорог и городского развития Ирана в последние два дня, который был очень успешным', - отметил он.

Иранский министр выразил надежду на то, что после окончания пандемии коронавируса можно будет и дальше развивать двусторонние отношения в экономической сфере. По его словам, существование свободной экономической зоны Мегри, а также железной дороги Иран-Нахичеван-Армения может быть очень эффективным для обеих стран. "Достигнута хорошая договоренность. И я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем обеспечить активное присутствие в Сюникской области",

- сказал Зариф.

По словам главы МИД ИРИ, с партнерами из Армении были обсуждены стратегические вопросы и при первой же возможности представитель-переговорщик Ирана приедет в Армению и продолжит диалог. Как указал министр, есть много важных вопросов, как на двустороннем, так и на региональном уровне, которые необходимо решить. "Мы хотим установления мира в этом регионе. И мы всегда подчеркивали территориальную целостность, суверенитет и мирное урегулирование кризисов. Исламская Республика Иран придает большое значение уважению международного права. В целях урегулирования недавней эскалации из Ирана было совершено три визита в Армению. ", - отметил Зариф.

Министр выразил сожаление в связи с гибелью армянского военнослужащего из-за последней эскалации. "Вчера у меня состоялся очень подробный и содержательный разговор с президентом Азербайджана. Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча, как и встреча с моим уважаемым коллегой, поможет разрешить этот кризис", - сказал Зариф.

В ходе встречи собеседники обсудили шаги, направленные на урегулирование ситуации на армяно-азербайджанской границе. Министр иностранных дел Ирана подчеркнул заинтересованность своей страны в обеспечении региональной стабильности, полном сохранении и обеспечении территориальной целостности Армении.

Стороны затронули ряд вопросов, связанных с дальнейшим развитием экономического сотрудничества между двумя странами. Была отмечена важность последовательного развития взаимодействия в рамках программы обмена газом/электроэнергией. В частности, собеседники отметили необходимость пролонгации программы, увеличения объёмов, реализация совместных инфраструктурных, а также расширения отношений в сферах культуры и образования.

Состоялся также обмен мнениями о региональной ситуации, шагах, направленных на обеспечение стабильности и мира, о тесном взаимодействии между двумя странами в этом вопросе.