Среда, 26 Мая 2021 19:18

АрмИнфо. В Минобороны Армении отреагировали на обвинения азербайджанского оборонного ведомства.

Так, в заявлении МО РА, отмечается, что Министерство обороны Азербайджана выступило с заявлением, в котором обвиняет Вооруженные силы Армении в обстреле боевых позиций азербайджанских ВС в период с 24 по 26 мая.

"Очевидно, что это сообщение является очередной жалкой попыткой скрыть провокации, совершенные против суверенных территорий Республики Армения в последние дни и убийстве 25 мая военнослужащего-контрактника ВС РА, младшего сержанта Геворга Хуршудяна.

Причем, примечательно, что, согласно вышеуказанному сообщению, армянская сторона уже три дня ведет огонь по азербайджанским позициям, но Минобороны Азербайджана, только сегодня приняло решение сказать об этом ", - отметили в армянском оборонном ведомстве, добавив, что в сообщении также указывается якобы обстрел азербайджанских позиций в Арцахе, в направлении Шуши.

Меж тем, продолжили в Минобороны РА, командование российского миротворческого контингента, выполняющее миссию в Республике Арцах, проинформировало их, что в этом направлении также не было стрельбы.

"Министерство обороны Республики Армения сообщает, что в указанные дни ВС не производили выстрелов в направлении Азербайджанской Республики.

Министерство обороны Армении повторяет, что посягательства Азербайджана на суверенные территории Республики Армения абсолютно недопустимы, и требует немедленно покинуть территорию Республики Армения. В противном случае, оставляя за собой право решить проблему любыми способами, в том числе с применением силы", - отметили в оборонном ведомстве.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса. Вопрос до сих пор остается нерешенным. По некоторым оценкам более 600 военных ВС Азербайджана находились на суверенных территориях РА. 23 мая МО РА сообщило, что азербайджанская сторона отвела часть своих военных с территория Армении.

Накануне, в результате стрельбы открытой ВС Азербайджана на территории Армении, погиб армянский контрактник.