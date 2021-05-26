Среда, 26 Мая 2021 19:16

АрмИнфо.США призывают Азербайджан и Армению вернуться к предметным переговорам на высоком уровне без предварительных условий под эгидой сопредседателей Минской группы "как можно скорее".

США считают, что ОБСЕ может способствовать укреплению мира, стабильности и процветанию во всем Кавказском регионе, об этом заявила поверенный в делах США при Постоянном совете ОБСЕ Кортни Остриан в ответ на обращение главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Согласно заявлению, которое приводит Туран, Вашингтон "стремится помочь сторонам вести переговоры о долгосрочном политическом урегулировании конфликта".

"Последние события вдоль армяно-азербайджанской границы подчеркивают значение всеобъемлющего соглашения, которое касается всех нерешенных проблемы может привести к примирению и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Мы призываем Армению и Азербайджан к сотрудничеству с сопредседателями как можно скорее для рассмотрения их предложений и совместно принять решение по структурированной повестке дня, отражающей приоритеты сторон ", - говорится в заявлении Остриан.

США призывают стороны укрепить режим прекращения огня путем скорого возвращения всех военнопленных и задержанных; обмен всеми данными, необходимыми для эффективного разминирования зоны боев и снять ограничения на доступ в Нагорный Карабах для международных гуманитарные организаций.

"Мы призываем обе стороны избегать разжигания ненависти путем эскалации или воинственной риторики и расследовать предполагаемые нарушения прав человека или нарушения международного гуманитарного права, и привлечь к ответственности виновных. Эти действия неотъемлемая часть стабильности, справедливости и ответственности.

Вашингтон также призвал Баку уйти со "спорных территорий" (суверенные территории РА в Сюнике и Гегаркунике - ред). "Военные передвижения на спорных территориях излишне провокационны. Мы ожидаем от Азербайджана отвода всех сил и призвать обе стороны немедленно начать переговоры по демаркации их общих международных границ.

США считают, что работа личного представителя Действующий председатель для наблюдения за ситуацией добавит прозрачность этому процессу и важна для ОБСЕ, Азербайджана и Армении.

Мы обращаемся к Азербайджану и Армении с призывом поддержать его работу. Важно достичь консенсуса по Единому бюджету в кратчайшие сроки, без утверждения которого масштабная и важная работа ОБСЕ ослабляется. <Взаимодействие Минской группы, Сопредседателей и личного представителя председателя, включая их полный и беспрепятственный доступ по всему региону, поможет разрядить напряжение и предотвратить насилие в будущем", - говорится в заявлении Остриан.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса. Вопрос до сих пор остается нерешенным. По некоторым оценкам более 600 военных ВС Азербайджана находились на суверенных территориях РА. 23 мая МО РА сообщило, что азербайджанская сторона отвела часть своих военных с территория Армении.

Накануне, в результате стрельбы открытой ВС Азербайджана на территории Армении, погиб армянский контрактник.