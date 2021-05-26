Среда, 26 Мая 2021 19:12

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 2, 2/1, 3, 3/1, 3/2, 4, 6, 6/1, 6/2 на улице Тотовенца, жилые дома 29/4, 29/5, 70/1, 70/2 на улице Молдовакан, жилой дом 7 на улице Еритасардакан, здание школы N76 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; собственные дома 1-30 на 2-ой улице, 1-46 на 4-ой улице Нор Ареша, собственные дома 130-138 (четные) на улице Мурацан, жилые дома 1-5 на Нубарашенском шоссе, собственные дома 1-21 на 1-ой улице, 1-29, 2-41 на 3-ей улице, 1-21 на 5-ой улице, 1 на 6-ой улице Нубарашена, жилой дом 1 на 1-ом переулке 6-ой улицы Нубарашена;

11:00-17:00 улицы Х.Хачатряна, Вштуни, Акобянца, Аракеляна, Башинджагяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 1 на улице Чехова, жилые дома 24, 26, 28 на улице Низами, собственные дома на улицах 9 Мая и Чехова, собственные дома на 1-ом переулке улицы Ехбайрутян, жилые дома 8, 8/1, 10, 10а, 12, 16, 18 на улице Фрунзе, жилые дома 16 на улице Ехбайрутян, 15 на пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1-4/1, 6, 16, 17 в кв. ‘Канакерская ГЭС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

11։00-16։00 квартал “Зонал-каян” в городе Абовян; частично село Неркин Птгни

11։00-17։00 частично села Дзорахбюр и Гегашен; частично квартал “Маяк” в Джрвеже;

в Гегаркуникской области:

10։30-12։30 жилые дома 30, 32, 34, 36, 38, 40 на улице Налбандяна, многоквартирное здание 171 на улице Наирян, жилые дома 15 на улице Сюняц, 9, 11 на улице Саят-Нова, ЧП “Гегам Аветисян”, “Гндоян ехбайрнер”, медицинский центр Севана, общинный муниципалитет Севана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

10։30-13։30 основное питание правительственной зоны отдыха полуострова Севан, духовная школа “Вазгенян”, дом отдыха “Писателей”, ООО “Карен”, “Рафи ев Серине”, “Марута Груп”, ‘Арас Контракт”, “Москва-1”, пляж “Наири”, ГЗАО “Севанская учебно-тренировочная парусная база”, абоненты (не являющиеся жильцами), прилегающие к соне отдыха озера Севан;

14։00-16։30 Резервное питание правительственной зоны отдыха на Севанском полуострове,

в Араратской области:

10։30-16։00 частично села Азатаван и Масис;

11։00-15։00 частично село Овташен;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-16։00 улицы Еркрабаннери, Шаумяна, Маисяна, Исраеля Ори, Шинарарнери, Азатутяна, Джермукское шоссе, частично квартал “Моз” в городе Вайк; частично село Арин;

11։00-15։00 частично улицы Исакова, Ханджяна в городе Ехегнадзор; частично село Малишка;

в Лорийской области:

14:00-16:00 села Лернапат и Алавар;

в Сюникской области:

11:00-15:00 кварталы “Айгестан”, ‘Арегуни”, “Сал-кар”, собственные дома на улицах Йоляна 1, 2, 3 в городе Горис; собственные дома на переулках 1, 2, 3 Аревшата; улицы Арташеса, Ашота, Татеваци, Нарекаци, Андраника, Туманяна, Комитаса, Хоренаци, Йоляна, Христофора и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Горис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.