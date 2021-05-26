Среда, 26 Мая 2021 19:06

АрмИнфо.Российская сторона плотно вовлечена в разрешение инцидента на азербайджано-армянской

границе. Об этом 26 мая в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова коснувшись ситуации на границах Армении, в результате действий ВС Азербайджана.

Она напомнила, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ - представители России, Франции и США, занимаются исключительно нагорно-карабахским урегулированием, добавив, что это прописано в их мандате. В этом ключе она констатировала, что в заявлении сопредседателем МГ ОБСЕ от 13 апреля указывается необходимость уделить внимание достижению окончательного, всеобъемлющего и устойчивого урегулирования карабахского конфликта.

"В этой связи к Азербайджану и Армении был обращен призыв, возобновить при первой возможности политический диалог на высоком уровне под эгидой сопредседателей. Также отмечены вопросы, для решения которых требуются дополнительные усилия. Речь, в частности идет: о возвращении всех военнопленных и других задержанных, в соответствии с положениями международного гуманитарного права; обмене всеми данными, необходимые для проведения эффективного разминирования регионов конфликта; снятие ограничений на доступ в Нагорный Карабах, в том числе для представителей международных гуманитарных организаций; сохранение и защита религиозного и культурного наследия; и поощрение прямых контактов и сотрудничества между сообществами, затронутыми конфликтом, а также другие меры по укреплению доверия между людьми", - сказала Захарова.

Вместе с тем она подчеркнула, что формат сопредседателей пользуется широкой международной поддержкой и именно в его рамках должно идти политическое урегулирование карабахского конфликта. "Как известно, разногласия между Ереваном и Баку остаются существенными, особенно по вопросу статуса Нагорного Карабаха. Как известно, после известных событий сентября-ноября 2020 года обе страны находятся в начале пути к восстановлению полноценного диалога и взаимного доверия", - сказала она, добавив, что РФ предпринимает активные посреднические усилия, по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, стабилизации ситуации на Южном Кавказе и превращения его в зону процветания.

По словам представителя российского МИД, миротворцы РФ гарантируют мир и безопасность в Нагорном Карабахе. "Трехстороння рабочая группа под сопредседательством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана занимается разблокировкой транспортных и экономических связей в регионе. Российская сторона плотно вовлечена и в разрешение инцидента на азербайджано-армянской границе и содействию снижению напряженности", - сказала она, добавив, что Москва поддерживает регулярные контакты с Баку и Ереваном на высшем и высоком уровне, налажена оперативная связь между оборонными ведомствами, и конечно внешнеполитическими ведомствами.

При этом Захарова считает, что приграничный инцидент не имеет прямого отношения к нагорно-карабахскому конфликту. "Основная причина - отсутствие международно- правового оформления азербайджано-армянской границы, оставшееся в наследство еще со времен СССР. Мы исходим из того, что подобные ситуации следует решать исключительно мирным переговорным путем. В качестве долгосрочного решения видим запуск процесса делимитации азербайджано-армянской границы с ее последующей демаркацией. Россия готова всячески помогать", - заключила Захарова.