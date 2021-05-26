Среда, 26 Мая 2021 19:02

АрмИнфо.Ардшинбанк стал партнером нового армянского полнометражного анимационного фильма «Олимпионик». Фильм создан «Анимационной студией Саакянц» и компанией «Шарм Холдинг».

«Олимпионик» повествует о спортивных приключениях армянского царя Вараздата из династии Аршакидов, который стал чемпионом по боксу в 394 году, завоевав почетный титул «Олимпикоса». Фильм основан на реальных исторических событиях. Мраморная доска с именами спортсменов, победивших в Олимпийских играх, сохранилась в Олимпийском музее в греческом городе Олимпия.

Студия Саакянц представляет этот исторический эпизод в собственной интерпретации - в жанре комедии.

По словам председателя правления Ардшинбанка Артака Ананяна, решение стать партнером мультфильма «Олимпионик» было принято не случайно: «Этот мультфильм о силе воли, стремлении к победе, семейных ценностях и командном духе. И, конечно же, о спорте. Эти идеи очень органично перекликаются с основными ценностями, которые проповедует и Ардшинбанк: только совместными усилиями возможно достичь больших побед, ведь вместе мы сильны!» - отметил А. Ананян.

В стратегии Ардшинбанка закреплены основные принципы социальной корпоративной ответственности, направленные на активное участие в реализации важных для общества и государства программ, поддержку социально-значимых проектов, а также на пропорциональное развитие регионов Армении. В этом контексте важным направлением деятельности банка является содействие развитию культуры и спорта. Акции проводятся под общим лозунгом: «Вместе мы сильны».

Напомним, что Ардшинбанк также является единственным спонсором всех телетрансляций Общественного телевидения Армении с Олимпийских игр, которые будут проводиться этим летом в столице Японии Токио.