Среда, 26 Мая 2021 19:01

АрмИнфо. Политические партии Армении публикуют пропорциональные списки кандидатов в депутаты на предстоящих 20 июня внеочередных выборах и представляют их в Центральную избирательную комиссию.

Так, партия "Гражданский договор" и.о. премьер-министра РА Никола Пашиняна опубликовала имена 30 своих кандидатов. Так, пропорциональный список кандидатов в депутаты от партии возглавил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, за ним следуют спикер парламента Арарат Мирзоян и глава парламентской фракции правящего блока "Мой шаг" Лилит Макунц.

В первую десятку списка партии "Гражданский договор" вошли также исполняющий обязанности министра территориального управления и развития Армении Сурен Папикян, бизнесмен Хачатур Сукиасян, вице-спикеры парламента Армении Лена Назарян и Ален Симонян, исполняющий обязанности министра окружающей среды Романос Петросян, депутат фракции блока "Мой шаг" Арпи Давоян, руководитель аппарата премьер- министра Арсен Торосян.

В 30-ке также, Араик Арутюнян, Назели Багдасарян, Рубен Рубинян, Гурген Арсенян, Анаит Аванесян, Гурген Мелконян, Акоп Аршакян, Ерикназ Тигранян, Айк Конджорян, Армен Памбухчян, Арусяк Джулакян, Эдуард Агаджанян, Андраник Кочарян, Мариа Карапетян, Бабкен Тунян, Ширак Торосян, Цовинар Варданян, Ваагн Овакимян, Геворг Папоян, Рипсиме Григорян.

Блока "Армения"

Список Блока "Армения", в которую входят партии АРФ "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения", возглавил второй президент Армении Роберт Кочарян, за ним следует представитель Верховного органа АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян, затем следует независимый депутат парламента Армении Анна Григорян. На четвертом месте в десятке экс-губернатор Сюникской области Армении Ваге Акопян, за ним следует бывший вице-премьер Армен Геворкян, член АРФ Дашнакцутюн Лилит Галстян, член АРФ Дашнакцутюн Армен Рустамян, экс-министр обороны Сейран Оганян, бывший депутат парламента Элинар Варданян, член АРФ Дашнакцутюн Арцвик Минасян.

В 20-ку также вошли глава партии "Единая Армения> Артур Казинян, Кристине Варданян, дашнакцакан Гагам Манукян, дашнакцакан Агван Варданян, журналист Агнесса Хамоян, Андраник Товмасян, Мхитар Закарян, Рипсиме Стамбулцян, Ашот Симоян, Армен Чарчьян.

Представитель штаба блока Арам Вардеванян в беседе с журналистами в ЦИК сообщил, что всего в списке 153 кандидата. По его словам собрана конкурентная команда, в которую входят патриоты и профессионалы.

Партия "Процветающая Армения"

Пропорциональный список кандидатов в депутаты от партии "Процветающая Армения" возглавили председатель партии, руководитель ее парламентской фракции Гагик Царукян, депутаты фракции партии Микаел Мелкумян и Ивета Тоноян.

В первую десятку списка партии "Процветающая Армения" вошли также Давид Симонян, экс-депутат парламента Армении Карапет Гулоян, депутаты Шаке Исаян и Каджик Геворкян, секретарь парламентской фракции партии Арман Абовян, бывшие депутаты Луиза Саркисян и Грант Давтян.

В 20-ку также вошли: Сурен Окминян, Нора Арустамян, Тигран Степанян, Артем Царукян, Майрануш Насибян, Грант Мадатян, Арсен Арутюнян, Асмик Вирабян, Давид Давтян и Карлен Минасян.

Секретарь фракции ППА Арман Абовян в беседе с журналистами сообщил, что всего в списке более 90 кандидатов.

Партия "Республика"

Пропорциональный список кандидатов в депутаты от партии "Республика" возглавили председатель партии Арам Саркисян, а также бывший министр юстиции Армении Артак Зейналян. Об этом В ЦИК РА сообщила журналистам член Совета старейшин Еревана Ани Хачатрян добавив, что третью строчку в списке занимает она.

По ее словам, всего в списке 103 кандидата. "В списке нет крупных бизнесменов. Есть сила или силы, коалиция с которыми исключена. К ним относятся те, кто посчитал инцидент 27 октября (1999 года - ред.) убийством, совершенным пятью романтиками", - отметила Хачатрян.

В 20-ку партии также вошли: Ромик Мхитарян, Борик Назарян, Анаит Адамян, Манвел Казарян, Альберт Овасапян, Айкануш Хшчян, Таврос Сапеян, Роберт Манукян, Кристине Сароян, Овик Арсенян, Масис Мелконян, Элена Асриян, Самвел Адамян, Арам Гегамян, Сусанна Гюоджанян, Арсен Маквезян, Сурен Гукасян.

"Справедливая Армения"

Пропорциональный список кандидатов в депутаты от партии "Справедливая Армения" возглавил Норайр Норикян.

Представитель партии Давид Карапетян рассказал журналистам, что пояснил, что всего в списке 85 кандидатов, в нем будут известные личности. "В политике ничего не исключено, но мы до этого момента не сформировали блоки ни с одной политической силой. Будем участвовать самостоятельно", - добавил он.

Напомним, что срок представления в ЦИК Армении соответствующих документов истек сегодня, 26 мая в 18.00.