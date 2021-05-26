Среда, 26 Мая 2021 14:26

АрмИнфо. Правящая фракция "Мой шаг" не обсуждала вопрос отмены парламентских выборов из-за ситуации на армяно- азербайджанской границе, сообщила глава фракции Лилит Макунц 26 мая в беседе с журналистами.

"На данный момент не обсуждается вопрос отмены выборов и введения военного положения", - заявила она, выразив надежду на то, что не будет повода для этого и в будущем.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на суверенную территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса. Вопрос до сих пор остается нерешенным