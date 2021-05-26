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АрмИнфо. Минздрав Армении вносит изменения в правила санитарной безопасности, установленные в стране на фоне пандемии коронавируса.
Так, согласно Минздраву РА, с 1 июня текущего года ношение гражданами маски на открытой местности больше не является обязательным.
Также отмечается, что с 1 июля ношение масок в закрытых пространствах будет необязательным для вакцинированных граждан. В ведомстве подчеркнули, что вакцинированным считается гражданин, получивший 2 дозы вакцины, зарегистрированный в системе и имеющий QR-код.
Отметим, что граждане Армении в большинстве своем не соблюдают противоэпидемиологические меры, и не носят маски не то, что на открытых пространствах, но и в закрытых помещениях. В стране отсутствует государственный контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер.
По данным утра 26 мая, в Армении зарегистрировано 130 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 222 269 человек. Фактическое лечение получают 4822 пациента. Выздоровели 211 957 человек, скончались 4411 пациента. Еще 1079 человек гражданин с коронавирусом скончались из-за иных болезней. Таким образом, общее число смертей достигло 5490.
|Состоялись политические консультации внешнеполитических ведомств Армении и КНР
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|Тиграна Авиняна и Айка Марутяна не будет в избирательном списке правящей партии "Гражданский договор"
|РБК: В Армении уточнили роль бывшей жены Ротенберга в выборах
|Глава МИД ИРИ: Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем обеспечить активное присутствие в Сюникской области
|В Минобороны Армении отреагировали на обвинения азербайджанского оборонного ведомства
|Вашингтон призвал Баку уйти со "спорных территорий"
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|Зариф: Иран всегда выступал за мирное решение проблем в этом регионе, при уважении территориальной целостности стран
|Минздрав Армении с 1 июня отменяет масочный режим на открытых пространствах
|Парламент Армении избрал членов ГКЗЭК и КРОУ
|Посол: Российско-армянские отношения безальтернативны
|Политик: Пашиняну не следует подписывать каких-либо документов до выборов
|Омбудсмен Армении рассказал об угрозах жителям приграничья в связи с незаконными действиями ВС Азербайджана
|Главы правительств СНГ соберутся в Минске
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|Президент Армении: Соответствующие структуры РА должны предпринять самые строгие меры против угрожающих территориальной целостности страны посягательств
|Шойгу провел переговоры с Арутюняном
|В Армении за сутки зарегистрировано 130 новых случаев заражения коронавирусом
|Депутат фракции "Мой шаг", на основании заявления которого ранее был обвинен гражданин за попытку наезда на велосипеде, решил не баллотироваться на выборах
|Депутат фракции "Мой шаг", ранее эксперт "Антикоррупционного центра Transparency International", Артак Манукян решил не баллотироваться на выборах
|Айвазян Зарифу: Воодушевленный чувством безнаказанности, Азербайджан пытается создать новые геополитические реалии
|Блок "Армения" опубликовал первую 20-ку кандидатов в депутаты по пропорциональному списку на предстоящих выборах
|Новые вагоны ЮКЖД производства Тверского вагоностроительного завода уже на пути в Армению
|Глава МИД РА встретился с послами стран - членов ОДКБ
|Ереван: Осуществление Азербайджаном военных действий на суверенной территории Армении дает право предпринять равнозначные шаги для защиты
|Семериков: Возникшее в последнее время обострение на армяно-азербайджанской границе требует принятия срочных мер
|МО Армении опровергает информацию о выстрелах на Сисианском участке армяно- азербайджанской границы
|Банк ВТБ (Армения) значительно улучшил индекс удовлетворенности (CSI) и показатель лояльности клиентов (NPS)
|Роберт Кочарян видит дорогу к достойному миру исключительно дипломатически
|Депутат от "Процветающей Армении" считает, что в вопросе демаркации границ Баку давит на Ереван
|Глава МИД встретился с представителями СЕ
|Рубен Варданян призвал армянство присоединиться к движению The Future Armenia
|Отмечен высокий уровень межгосударственных связей между Tуркменистаном и Pеспубликой Kазахстан
|Второй за сутки военнослужащий ВС Армении найден мёртвым на территории воинской части
|В Гегаркунике от пули противника погиб военнослужащий-контрактник ВС Армении
|Армен Саркисян: Ожидаем активной и адресной реакции международных партнёров на посягательства Азербайджана на территории Армении
|Американские конгрессмены требуют от Байдена прекратить военную помощь Азербайджану
|Роберт Кочарян предостерег власти от фальсификаций предстоящих парламентских выборов
|Главы МИД Австрии и Армении обсудили ситуацию, сложившуюся в результате вторжения ВС Азербайджана на территорию РА
|Вагаршак Арутюнян и Рустам Мурадов обсудили ситуацию, сложившуюся на армяно- азербайджанской границе в результате провокации Азербайджана
|Заседание суда по делу Роберта Кочаряна и Армена Геворкяна перенесено на 15 июня
|МИД Армении представил повестку визита Зарифа в Ереван
|Российский депутат: Ключевой вопрос, лежащий в основе карабахского вопроса - а именно статус Арцаха не решен
|Назначены заместители Инспекционного органа по охране природы и недрам
|Грузия откроет сухопутные границы с 1 июня
|Российский депутат: Никогда военное сотрудничество с правительством, которое не в состоянии постоять за себя не приводит к положительному результату
|Наблюдать за парламентскими выборами в Армении будут миссии из более 13 стран мира
|Прогноз: Высокая геополитическая напряженность на Южном Кавказе в широкомасштабную войну не перерастет
|Взгляд из Москвы: Важна не демаркация, важно прекращение нарушения границ Армении
|Затулин о провокации Азербайджана на армянских границах: Статус-кво должен быть восстановлен
|Роберт Кочарян о кадровой политике в ВС Армении, капитуляции и черном пиаре
|СК Армении сообщил о самоубийстве военнослужащего-срочника
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