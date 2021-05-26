Среда, 26 Мая 2021 14:24

АрмИнфо. Минздрав Армении вносит изменения в правила санитарной безопасности, установленные в стране на фоне пандемии коронавируса.

Так, согласно Минздраву РА, с 1 июня текущего года ношение гражданами маски на открытой местности больше не является обязательным.

Также отмечается, что с 1 июля ношение масок в закрытых пространствах будет необязательным для вакцинированных граждан. В ведомстве подчеркнули, что вакцинированным считается гражданин, получивший 2 дозы вакцины, зарегистрированный в системе и имеющий QR-код.

Отметим, что граждане Армении в большинстве своем не соблюдают противоэпидемиологические меры, и не носят маски не то, что на открытых пространствах, но и в закрытых помещениях. В стране отсутствует государственный контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер.

По данным утра 26 мая, в Армении зарегистрировано 130 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 222 269 человек. Фактическое лечение получают 4822 пациента. Выздоровели 211 957 человек, скончались 4411 пациента. Еще 1079 человек гражданин с коронавирусом скончались из-за иных болезней. Таким образом, общее число смертей достигло 5490.