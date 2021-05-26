Среда, 26 Мая 2021 13:01

АрмИнфо. Защитник прав человека Армении Арман Татоян на встрече с генеральным директором программ Совета Европы Вереной Тейлор и новоназначенной главой Ереванского офиса СЕ Мартиной Шмидт представил результаты своей работы по сбору фактов в Сюнике и Гегаркунике по правам жителей приграничья.

Как сообщает пресс-служба Защитника прав человека, Омбудсмен подчеркнул, что власти Азербайджана искусственно затягивают и политизируют процесс освобождения и возвращения военнопленных. Он также коснулся проблемы вынужденных переселенцев из Арцаха в

результате войны в сентябре-ноябре 2020 года, и соответствующего доклада Омбудсмена на основании сбора фактов.

Арман Татоян подчеркнул, что в период действия чрезвычайного положения, объявленного в связи с новым коронавирусом (COVID-19), в аппарате омбудсмена была создана рабочая группа по вопросам защиты прав женщин, детей, а также предотвращения домашнего насилия, так как в этот период, как показали исследования риск насилия в отношении женщин, детей и пожилых людей увеличился, что связано с конкретными рекомендациями по профилактике инфекций во всем мире (карантин, удаленная работа - как побочный эффект, социальные проблемы и т.д).

В офисе ЗПЧ, также опубликовали заявление Татояна, в связи с убийством накануне азербайджанскими военными армянского контрактника в Гегаркуникской области Армении.

В своем заявлении Омбудсмен подчеркивает, что правительство Армении обязано предпринять практические шаги для гарантирования прав всего населения и граждан Республики Армения. По его словам, международное сообщество, в свою очередь, должно отказаться от своей традиционной позиции и немедленно принять решительные меры для предотвращения вопиющих незаконных преступных действий и продолжающихся нарушений прав человека со стороны азербайджанских вооруженных сил, а также реальной угрозы новых нарушений.

Он констатировал, что 25 мая на территории населенного пункта Верин Шоржа общины Варденис Гегаркуникской области азербайджанские военнослужащие, незаконно находящиеся на суверенной территории Республики Армения, открыто предъявили Вооруженным силам РА незаконные требования покинуть свое местонахождение, угрожали, а затем спровоцировали стрельбу, в результате которой погиб армянский контрактник. Татяон добавил, что ВС Азербайджана, уже вторую неделю незаконно находящиеся на территории РА, регулярно пытались спровоцировать вооруженные столкновения как в Гегаркунике, так и в Сюнике.

Защитник прав человека подчеркивает, что указанные ситуации представляют реальную опасность для гражданского населения Республики Армения. "Это районы, которые служат лугами и пастбищами для гражданского населения. В этих местах жители пасут свой мелкий и крупный рогатый скот, как весной и летом, так и осенью. Другими словами, очевидно, что речь идет о реальной угрозе со стороны азербайджанских вооруженных сил всему населению Армении, гражданам Армении, что подрывает мир и безопасность в регионе", - подчеркнул Татоян.