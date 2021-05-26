Меж тем, согласно правительству РФ, в ходе заседания премьер-министры стран СНГ планируют подписать план совместных действий по борьбе с инфекционными болезнями и ряд соглашений. На среднесрочную перспективу главами правительств будет принят План совместных действий по противодействию распространению инфекционных болезней, ориентированный на недопущение развития эпидемий и наращивание потенциалов государств Содружества в области профилактики и борьбы с инфекциями. По итогам заседания планируется также подписать ряд международных договоров, в том числе соглашение о сотрудничестве по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний.

© 1991-2020 Любое использование материалов АрмИнфо допускается не иначе как с письменного разрешения их правообладателя — ООО "Адженси оф рейтинг маркетинг информейшн".

Под использованием понимается любое полное или частичное воспроизведение, распространение, доведение до всеобщего сведения, в том числе и вовлечение Материалов в мониторинг СМИ и любые другие способы использования, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели.

Использование Материалов сайтов www.arminfo.am, www.arminfo.info, www.finport.am и www.finport.info с нарушением этих условий означает, что материалы используются неправомерно, что является нарушением прав Правообладателя и влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством РА.