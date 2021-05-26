Среда, 26 Мая 2021 12:52

АрмИнфо.После осуществляемых длительное время против территориальной целостности и границ Республики Армения посягательств и незаконных действий 25 мая Азербайджан предпринял новую провокацию по нагнетанию напряжённости в ситуации на границе. Об этом говорится в заявлении президента РА Армена Саркисяна.

Глава государства отметил, что на пограничном участке Гегаркуникского марза РА с азербайджанской стороны были совершены выстрелы в направлении армянских вооружённых сил.

"С армянской стороны есть жертва. Выражаю своё глубокое соболезнование семье и родным погибшего военнослужащего.

Призываю соответствующие государственные структуры задействовать все усилия и предпринять самые строгие меры против угрожающих территориальной целостности Республики Армения посягательств и нарушений границы.

Осуждая провокационные действия Азербайджана и его шаги по обострению ситуации, мы в то же время призываем международное сообщество и все заинтересованные государства проявить максимальную нетерпимость и предпринять жёсткие меры для соответствующей оценки и осуждения провокационных действий Азербайджана", - отметил глава государства.

Как ранее сообщало АрмИнфо, военнослужащий-контрактник ВС Армении, младший сержант В. Хуршудян погиб от пули противника в направлении Верин Шоржа Гегаркуникской области РА. МО РА сообщало, что противник 25 мая в районе 14:20 обстрелял армянские позиции в направлении Верин Шоржа. "В результате завязавшейся перестрелке смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий-контрактник ВС Армении, младший сержант В. Хуршудян 1989 года рождения. МО Армении приносит свои соболезнования родным и близким погибшего", - отметили в оборонном ведомстве, добавив, что ситуация на данный момент контролируемая, стрельбы нет.

В МО Азербайджана по традиции попытались переложить всю вину на армянскую сторону, при этом забыв, что они обстреляли армянских военных на суверенной территории РА.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса. Вопрос до сих пор остается нерешенным. По некоторым оценкам более 600 военных ВС Азербайджана находились на суверенных территориях РА. 23 мая МО РА сообщило, что азербайджанская сторона отвела часть своих военных с территория Армении.