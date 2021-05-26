Среда, 26 Мая 2021 12:50

АрмИнфо. Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу обсудил в ходе телефонного разговора с коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном обстановку в Нагорном Карабахе. Об этом, как сообщают российские СМИ, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В ходе беседы обсуждена обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие темы, представляющие взаимный интерес", - отметили в военном ведомстве.

Отметим, что накануне, в Ереване прошли переговоры Арутюняна с командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе, генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым. На повестке переговоров были деятельность миссии в Карабахе, а также ситуация в Сюникской и Гегаркуникской областях.