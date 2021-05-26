Среда, 26 Мая 2021 12:49

АрмИнфо. В Армении за сутки зарегистрировано 130 новых случаев заражения коронавирусом, таким образом, общее число инфицированных достигло 222 269.

Как сообщает Минздрава РА, на утро 26 мая в стране фактическое лечение получают 4822 (-206 за последние сутки) пациентов. Выздоровели 211 957 человек (за последние сутки 323), скончались 4411 пациента (11 за последние сутки). Еще 2 гражданин с коронавирусом скончались из-за иных болезней. Общее число таких случаев достигло 1079 человек. Таким образом, общее число смертей достигло 5490.

В целом по стране было сделано 1 069 112 тестов, причем 3901 за последние сутки.