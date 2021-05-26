Среда, 26 Мая 2021 12:48

АрмИнфо. Депутат правящей фракции "Мой шаг" Николай Багдасарян не будет участвовать в предстоящих парламентских выборах. "Не буду принимать участие во внеочередных парламентских выборах, в связи с этим принял решение не входить в пропорциональный избирательный список "Гражданского договора" (правящей партии, ред.) на парламентских выборах 20 июня", - сообщил он на своей странице в Фейсбуке.

Отметим, что Багдасарян отметился тем, что по его заявлению в Армении арестовали гражданина, которому было предъявлено обвинение в применении насилия против представителя власти,

Как сообщала Полиция, депутат парламента обратился в отделение и заявил, что 11 мая на проспекте Баграмяна неизвестный пытался совершить на него наезд на велосипеде, угрожал и оскорблял нецензурными словами. Депутат связал нападение со своей рабочей деятельностью. На основании заявления сотрудники полиции Арабкира установили личность нападавшего, который был обнаружен 12 мая и задержан. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по признакам применения насилия в отношении представителя власти.