Среда, 26 Мая 2021 12:48

АрмИнфо.Депутат правящей фракции "Мой шаг", заместитель председателя постоянной комиссия по финансово-кредитным и бюджетным вопросам парламента 7-го созыва Артак Манукян не будет участвовать в предстоящих парламентских выборах.

"Не буду принимать участие во внеочередных парламентских выборах, в связи с этим принял решение не входить в пропорциональный избирательный список "Гражданского договора" (правящей партии, ред.) на парламентских выборах 20 июня", - сообщил он на своей странице в Фейсбуке, призвав не искать политического подтекста.

Напомним, что эксперт, консультант ряда международных программ (Германия, Грузия, Швейцария). эксперт политики государственных закупок "Антикоррупционного центра Transparency International" Артак Манукян был избран депутатом НС по общегосударственному избирательному списку блока партий "Мой шаг"9 декабря 2018г.